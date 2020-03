1.- El difícil camino por la justicia

La sociedad guanajuatense está aprendiendo, en los días aciagos por la inseguridad, que es necesario elevar la voz para que las autoridades conciban que existe impunidad y que se haga la justicia pronta y expedita ante la violencia. Estudiantes y sectores sociales abren el necesario debate público sobre lo que viven.

Fue desgarrador ver y escuchar a los alumnos de los Tecnológicos de Roque y Celaya, unidos, pasar lista de presentes de sus compañeros asesinados y luego clamar por justicia, ante una insensible autoridad estatal y municipal que revictimizó a los caídos, Antonio Balderas y Nayeli Guadalupe González. Sobre todo, por lo dicho por la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, que justificó que ellos estaban en un lugar no apto para jóvenes. La respuesta contundente fue de la familia de Antonio, quien recordó que fueron asesinados en un lugar apto para el esparcimiento.

No son las primeras víctimas estudiantiles y colaterales de la criminalidad en Celaya. Suman siete los estudiantes asesinados en los últimos seis meses: tres del Tec de Roque; dos del Instituto Universitario del Centro de México; uno del Tec de Celaya; y otro estudiante, asesinado en Celaya, pero de la Universidad Politécnica de Guanajuato en Cortazar.

En otro frente, el magisterio federal invita a la movilización para la próxima semana para exigir la presentación de la maestra Guadalupe Barajas, de Irapuato y desaparecida en Salvatierra. Además, este viernes en San José Iturbide se manifestaron amigos y pacientes para reclamar la presentación del pediatra Wenceslao Bastida Santana, desaparecido a inicio de semana.

2.- A escrutinio público, caso UG

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) encontró que sí hubo acoso y hostigamiento sexual contra alumnas, docentes del Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG) y una activista de derechos humanos, por lo que generó nueve recomendaciones a las autoridades de la casa de estudios para que sancionen y modifiquen los mecanismos de atención a víctimas.

Con la participación de la procuraduría, los casos de acoso y hostigamiento sexual en la UG pasan del terreno soterrado al escrutinio público, aunque la comunidad universitaria ha intentado ventilarlo ante la sociedad con movilizaciones y los muros de la ignominia, en donde se colocan los nombres de los señalados como agresores sexuales.

El campus León, cuyo rector es Carlos Hidalgo Valadez, es protagonista de las quejas expuestas por las mujeres contra catedráticos y directivos de la institución. Especial acotación: las autoridades no han proporcionado la atención a los casos, como debieran, en defensa de los derechos de sus víctimas.

Queda pendiente la aceptación de las recomendaciones y las consiguientes reparaciones a las víctimas, los procesos sancionatorios y la modificación de los procedimientos de atención. Se espera la evaluación de la comunidad universitaria sobre la decisión de la PDHEG y la respuesta del rector e instancias de gobierno.

3.- Campesinos tras la CFE

Con el apagón que aplicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a productores del campo en San Felipe, se generó una gran preocupación del gremio en toda la entidad, pues la paraestatal no está respetando el acuerdo tomado en años pasado, cobrándoles pagos mensuales por hectárea, afectando sus procesos de producción.

Ante la emergencia, los representantes del Comité Promejoramiento del Agro Guanajuatense anunciaron movilizaciones en León, Celaya, Irapuato y Guanajuato para exigir a la CFE que cumpla, que no retrase sus procesos de cultivo y no los afecte económicamente. Se movilizarán 2 mil campesinos con 400 tractores para tomar las sedes del monopolio energético. Lo que es no ser de Tabasco, dijeron.

Mientras, los campesinos de Purísima del Rincón, encabezados por el alcalde Marco Antonio Padilla Gómez, están llamando la atención de las autoridades estatales y federal para evitar que las aguas residuales de una empresa porcicultora en el estado de Jalisco contamine la presa de Jalpa de Cánovas.

La autoridad municipal informó a los productores agrícolas purimenses que tratarán de mantener el embalse libre de contaminación y, para ello, se organizarán para que se detenga la instalación de las zahurdas en la zona limítrofe, práctica de empresas contaminantes. Se recuerda en la misma zona, a la empresa Eco Azul. La lucha por preservar la presa, reinicia.

De la Valija. Balance del coronavirus y recursos a Guanajuato

Los analistas económicos ante la epidemia del COVID-19, advierten que, de declararse pandemia, México no podrá abstraerse a una recesión. Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepara estímulos fiscales para aminorar su impacto en la economía nacional. Los cálculos se anunciaron cuando había sólo cinco casos en México, pero ahora, desde la ciudad de León, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer ya hay seis enfermos confirmados y se elevan a 36 los casos sospechosos. Los afectados estuvieron en China, Italia, Irán, Hong Kong, Singapur y Japón.

En esta etapa de prevención, Hacienda señaló que se procederá a liberar con mayor rapidez el gasto público; en este contexto, el Gobierno Federal entregó a la Secretaría de Salud estatal 900 millones de pesos, la primera ministración para el manejo autónomo de los servicios de salud. Este próximo 10 de marzo, se firmará el convenio Federación-Guanajuato para la entrega de 4 mil millones de pesos en 2020.

Luis Ernesto Ayala Torres

Los conflictos que van surgiendo en Guanajuato no parecen tener la atención necesaria para evitar el escenario de crispación social que hoy se observa; tampoco el ejercicio político entre los Poderes y sobre todo con las organizaciones sociales y partidos políticos. El encargado de la política interna en el Gobierno del Estado, debe esforzarse para superar la inercia, para encarar esta ausencia de praxis política.

Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, de reconocido liderazgo dentro del partido conservador PAN, está viendo florecer una serie de brotes de inconformidades sociales derivadas de temas tan diversos, empezando por la inseguridad. La respuesta inmediata ha sido el soporte del entramado oficial en municipios o el propio gobierno estatal y no la función de gozne que vincule a sociedad con autoridades con respuestas que solucionen o mitiguen los problemas.

Los asuntos que se están reflejando, la mayoría, son producto del silencio como práctica política de contención, lo mismo en las instancias del Ejecutivo, como en las autónomas. En el caso particular de la violencia, llamó la atención que las autoridades estatales se deslindaran de la detención del padre de José Antonio Yépez “El Marro”.