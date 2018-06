1.-IEEG, las malas… y las peores

Fue un alarde de Ricardo Sheffield para cuestionar la autoridad del IEEG.

Provocó la reunión de los consejeros para la firma del ‘Pacto de Civilidad’ sólo para decirles en su cara: ‘Yo no firmaré el pacto porque el cumplimiento de la ley no está sometido al pacto de la misma…’.

La culpa es de ellos. Abrieron la puerta a cuestionamientos como éste por no hacerse cargo del contexto político.

En tanto…sin percatarse de que este domingo el IEEG tendrá su última oportunidad de demostrar que puede organizar un buen debate, el responsable, Antonio Ortiz, hace gala de falta de imaginación y ‘expertise’ .

Al presumir que será mejor este debate que el anterior, ‘más dinámico’, parecía realizar cierta autocrítica. Pero no. Es inconciencia.

De lo poco que dice, refiere que sólo habrá preguntas de los ciudadanos, no de ellos, a través de los moderadores, Leonardo Valdés y Elisa Alanís, y que los candidatos estarán sentados y podrán caminar…como en el último debate entre candidatos presidenciales y en el debate del Consejo Coordinador Empresarial de León.

También cuenta que habrá cuatro temas… pero sólo fue capaz de recordar tres. Y que todavía no sabe quiénes serán los especialistas que preguntarán… a escasos días del debate.

Y hay más desatinos. El Iplaneg, que preside Eduardo Sojo y dirige Enrique Ayala, aún espera que el IEEG les programe la presentación del ‘Plan Guanajuato 2040’ a los candidatos a gobernador…

Sojo y Ayala apuraron la conclusión del Plan para estar a tiempo de ofrecerlo a los candidatos como insumo para la elaboración de sus propios planes, por la gran cantidad de información que contiene…

Pero a tres semanas del fin de las campañas ya de nada les serviría.

2.-Los milagreros del voto

Para alimentar su optimismo, y al mismo tiempo tratar de intimidar a sus antagonistas y animar a sus seguidores, líderes partidistas y candidatos esgrimen algunas creencias sobre por qué mejorará su suerte electoral.

Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, dice que hay un ‘voto oculto’ de panistas que no se manifiesta por temor, pero que lo hará para las elecciones y será la diferencia para que pueda ganar Ricardo Sheffield…

Entre los priistas priva la convicción de que, a consecuencia de la avalancha de descrédito de su partido, hay ‘priistas de clóset’ que esconden su simpatía. Pero que para el ‘Día D’ la expresarán en las urnas, lo cual hará ganar a su candidato presidencial, José Antonio Meade…

En el PVEM hay candidatos a alcalde, como Sergio Contreras, en León, y Carlos Ortiz, en Guanajuato, que están convencidos de ganar. Ello, merced a que creen a pie juntillas que cada persona que saludan es un voto ganado…

Es su manera de luchar contras esos molinos de viento en que se les han convertido las encuestas.

3.-‘Una mera coincidencia…’

Algo circunstancial ha permitido a la presidenta del Poder Judicial, Claudia Barrera, ganar tiempo para demostrar que no han sido ‘permeables’ a la influencia del gobernador, Miguel Márquez, en el caso de Guadalupe Velázquez…

Barrera asegura que no fue deliberado que la candidata priista a la alcaldía de Purísima del Rincón, la tierra de Márquez, haya sido vinculada a proceso al otro día de su denuncia de que la extensión del Eje Metropolitano es para beneficiar a la familia del gobernador.

El cambio de fecha habría sido provocado por la propia ‘Lupita’, quien motivó el retraso mediante un Amparo y un justificante médico…, dice.

Para mejor defenderse de la acusación de Celeste Gómez, la lideresa priista, de estar al servicio de Márquez, Barrera queda obligada a demostrar con hechos.

Al ir al fondo del asunto, ‘Lupita’ tendría que salir con una condena para demostrar que no se actuó contra ella por motivos electorales…

4.-Poncio Pilatos

En su propia versión del juego de ‘Tú la trais…’, el alcalde de Cuévano, Edgar Castro, desmiente al gallero, Armando Alcántar, en su dicho de que le entregó pruebas de la corrupción del secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres.

El día después de las declaraciones del gallero, dice que sí le llevó varios documentos, pero que no le entregó ninguno.

Según el alcalde, sólo se trata de la ‘versión’ de Alcántar, quien reiteradamente acusa a Torres de que le ha pedido ‘moches’ y autoriza peleas de gallos clandestinas.

Para sacudirse toda responsabilidad, Castro se la transfiere al contralor, Juan Manuel Valdés, quien, vista su eficiencia, podrá resolver…nunca.

Por lo pronto, es evidente que alguien miente…

Gerardo Gaviña González

Mediante una intensa reacción, dada la violenta ola criminal que asola su municipio, el alcalde de Yuriria, ofrece elementos que componen un cuadro alarmante de la fragilidad municipal.

Dice que su gobierno no puede con las tareas de Seguridad porque no hay quienes quieran ser policías. Su explicación es que ello lo provoca el miedo.

El alcalde yurirense, cuya demarcación ha sido escenario de muchas ejecuciones, masivas y con alto grado de crueldad, refiere que está prácticamente abandonado.

Dice que, no obstante la inseguridad de su municipio, la Federación no le otorga recursos del Fortaseg, sin importar sus reiteradas gestiones. ‘Ni siquiera me toman en cuenta’, subraya.

Informa que hace un par de semanas la gente del Ejército que estaba en Yuriria se fue… aunque les pagaban habitaciones de hotel para que estuvieran.

Otra denuncia es que hasta ahora de nada han servido las solicitudes de apoyo al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, tanto de elementos como de equipos y presupuesto… ‘Estamos a la espera’, acota.

Este penoso panorama lo complementa la información del gobernador, Miguel Márquez, respecto a Salamanca, de que no hay capacidad para mandar más policías estatales.

La cuestión no tendría que quedarse ahí. Porque el problema de la imparable ola criminal debe atenderse desde los municipios… pero al parecer no hay quien se haga cargo de ello.