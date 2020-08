La reunión

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya convino con la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) reunirse el próximo 19 de agosto. El anuncio fue hecho por el presidente del organismo el mandatario potosino Juan Manuel Carreras López y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ambos señalaron la agenda a discutirse en Palacio Nacional, donde será la cita: estrategia frente a la pandemia de COVID-19, la situación económica del país y sus derivaciones fiscales, así como el nuevo ciclo escolar.

El encuentro había sido exigido por la Alianza Federalista de Gobernadores, donde participa el mandatario guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez junto con 10 gobernadores más. Sin embargo, ha sido a través de la CONAGO que el tabasqueño ha dado respuesta y se hará en su residencia. En la cita, seguramente, la Secretaría de Hacienda les presentará el proyecto de paquete fiscal 2021, que entregará al Congreso de la Unión los primeros días de septiembre.

En materia de salud, habrá ya un Plan B para atender la pandemia, mientras que en educación las dudas abundan. En Guanajuato, el mundo se le viene encima a la Secretaría de Educación local, canceló para efectos de ingreso, en el nivel medio superior, el examen único de admisión, debido a la pandemia. Los muchachos entrarán a diversos sistemas con base al promedio que traigan de secundaria. El 28 de agosto sabrán a donde se les mandó.

Tras recursos del huachicol

La aprehensión del cabecilla del cártel guanajuatense parecía la especie del epicentro para conocer un problema muy sensible del estado; sin embargo, gracias a la información ofrecida por la Federación, el “huachicoleo”, resulta una cuestión criminal que ha superado una organización delictiva porque perturbó diferentes niveles sociales en el país. De acuerdo con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, el cartel Santa Rosa de Lima actúo con licencia para robar combustibles a Pemex.

El residente de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, sobre el caso Guanajuato, insistió en que se trabajaría con inteligencia porque el detenido, José Antonio “N”, contó con apoyo de autoridades estatales y municipales que le dieron impunidad. El presupuesto de AMLO lo rescata el jefe de la oficina del combate de lavado de dinero, a fin de sustentar que hubo una actitud omisa de las instancias, federal y estatal, porque no abordaron el robo de combustible; Santiago, relaciona el caso Santa Rosa con el ex encargado de seguridad de Pemex, Eduardo León Trawuitz, para redimensionar en términos económicos el huachicoleo.

El titular de la UIF, además de enviar un mensaje a la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa, sobre lo que investiga del caso, incluidas las cuentas canceladas, reveló que el volumen de los recursos ilícitos en el país en muy alto e incrementaron recientemente y la economía informal actúa como barrera protectora a la delincuencia organizada. En una reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo, vehiculizó que el Banco de México reportó un alza inusual de manejo de dinero en las campañas políticas. El total de recurso ilícito de 2016 a 2018, fue de un billón 52 mil 692 millones de pesos.

Se pasará a un Plan “B”.

La realidad provocó que la Federación haya elaborado un Plan “B” para enfrentar a la COVID-19, de acuerdo con el encargado de los programas, el controvertido subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; la lucha política entre centro y provincia, los totales de contagios y los decesos forzaron ese posible cambio. Durante el match-semanal entre funcionarios federales y mandatarios estatales, López-Gatell cosificó su plan El lado “B” de la Pandemia.

En Guanajuato las autoridades no le encuentran cuadratura al círculo, porque el cambio de color del semáforo de control, de rojo al naranja de golpe, carente de metodología de trabajo y sólo con la bendición del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, colocó a los municipios en situación embarazosa por la falta de propuestas para las permutas de colores; acciones para cada uno para no estar inventando. En esa tesitura, los ayuntamientos también van a dar un giro a sus proyectos porque se quieren privilegiar ciertos temas.

Con 50 mil muertos y casi 500 mil contagiados, el subsecretario López-Gatell encontró el momento de revelar los estragos de la economía y las repercusiones sociales, relacionados con la larga duración de la enfermedad. En videoconferencia y cercado por los titulares de Salud, Jorge Alcocer, y de Gobernación, Olga Sánchez y del gobernador de San Luis Potosí, Juan M. Carreras, López-Gatell, reiteró que la pandemia será larga y por los rebrotes en otros países, podríamos encarar la problemática hasta tres años o más.

De la Valija. Sin rumbo ni evaluación

Han pasado ya casi 8 meses de que asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Celaya, en condiciones difíciles, pero se le concedió el voto de confianza del Ayuntamiento con base a su currículo, donde una de las primeras tareas era dar rumbo y sentido a la tarea policiaca, para poder mejorar y ofrecer tranquilidad a una ciudad que ha vivido bajo fuego y sangre.

Sin embargo, en todo este tiempo ha sido incapaz de presentar un Plan de Seguridad para el año 2020, sin que medie pretexto, pues la pandemia de COVID-19, asidero de muchos para no cumplir con sus obligaciones, se presentó más de tres meses después de su presentación decembrina en 2019. Miguel Ángel Simental Rodríguez, el primer obligado en actuar bajo la norma, ha faltado a ella, al no ofrecer al Cabildo su plan de acción. En el cuerpo edilicio no quieren pensar que es carente de respeto a las instituciones.

Mauricio Guzmán Yáñez

Los intereses perversos que abrigaron los partidos políticos junto a sus representaciones parlamentarias en el Congreso del Estado en materia electoral, le han dejado con un saco de actos supletorios que tendrá que asumir el consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para el proceso electoral 2020-2021 que arranca este próximo 7 de septiembre.

Mauricio Guzmán Yáñez, consejero presidente del IEEG, tiene entre las primeras tareas analizar junto con sus compañeros cómo reglamentar la participación de los pueblos indígenas del estado en el proceso electoral y en la conformación de los ayuntamientos que emanarán de la elección de 2021. Es un derecho constitucional que está siendo protegida por la justicia electoral.

La tarea es harto compleja, pues no se tiene un registro que acredite la población indígena existente, con precisiones individuales, amén de que en los próximos días tendrá que realizar consultas precipitadas sobre el tema.