1. En la lucha falta el vínculo con la Federación

Al parecer el gobierno de Guanajuato y los 46 ayuntamientos seguirán en la ruta escogida para evitar la propagación del COVID-19, aunque deberán unificar criterios y atender puntualmente todas las medidas que las autoridades sanitarias indiquen. El contagio continúa su paso ascendente en México, generando con el “modelaje” de 94 decesos; 2,043 casos confirmados; y 5,109 sospechosos, la proyección, no una curva, sino de una vertical. Suma del comportamiento de la enfermedad.

El esfuerzo estatal para contribuir con los menos casos posibles coloca a los municipios ante la necesidad superior: mejorar la ejecución de las medidas, con los rasgos característicos de lugar y zona. Es prioritario que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo supere la actuación de bajo perfil, para erigirse como líder ante la adversidad y coordine a las autoridades municipales con el Sector Salud dirigido por Daniel Alberto Díaz Martínez. Privilegiar las acciones contra del COVID-19.

La actuación de las municipalidades acordonando plazas para motivar a la ciudadanía a que regrese a sus hogares da resultados, pero es insuficiente; falta la aceptación social. Los mensajes gubernamentales deben enfatizar la necesaria reclusión de la gente. A la par, la influencia política del gobernador Diego Sinhue con diversos sectores sociales, ayudaría a que la Iglesia conciba la nueva forma de ejercer la pastoral; por el motivo más humano, cesar las llamadas a misa.

Mientras la Federación insiste en que no deben decretarse el Toque de Queda ni medidas coercitivas, lejano a la aplicación de las medidas in situ, en Guanajuato urge analizar la aplicación de la reclusión para romper con la cadena del contagio. No queda tiempo a la tarea, ya que en la entidad también crecieron los totales este fin de semana: 55 confirmados; 154 investigados; 17 recuperados y 909 descartados.

2. Esperanza fallida

Situaciones extraordinarias, demandan acciones extraordinarias. Muchas naciones enfrentan la peor crisis sanitaria y económica de las últimas décadas, con todos los instrumentos del Estado y la sociedad a la mano. Por ello, con esperanza, en México se tenía la ilusión de la emergencia de lo extraordinario, del llamado generoso desde Palacio Nacional al gran pacto social, económico y político para salir al frente. Pero el programa de recuperación económica prometido nunca llegó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no cambiará, ni un ápice, su forma de conducir del país. Aplicará las mismas políticas públicas que contrajeron la economía en 2019. Optó, en cambio, teniendo el control del Estado como ningún otro mandatario en 30 años, por acumular para sí los recursos y el poder para imponer su visión.

No propuso ajustes presupuestarios, o cambio de prioridades; no hubo apoyo al sector privado y sólo los burócratas federales se llevarán la tajada de créditos líquidos e hipotecarios en esta emergencia. Para los demás, lo que ya hay: asistencialismo; se mantiene obsesivamente el aeropuerto, tren maya y refinería y la vieja promesa de los 2 millones de empleos temporales del gobierno.

Tampoco hubo fondos para los gobiernos estatales y municipales. Serán ellos los que carguen el peso de la crisis sanitaria, en sus territorios, con su gente. Ante la ausencia de la Federación, se espera su respuesta inteligente e inmediata en lo local.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se sabe, preparaba una respuesta concreta ante lo expresado en Palacio Nacional; es la oportunidad de sobresalir al pasmo presidencial. Ahora sólo importa la salud de las personas y no perder a la planta productiva y sus empleos.

3. El trabajo comprometido es una constante

No se puede permanecer distante de la producción científica y tecnológica, ni de la extensión universitaria que no refleja la máxima casa de estudios local para resolver los problemas de la sociedad, y ahora erigirse como una institución que, con su quehacer, se va a constituir como parte del frente para atender el COVID-19

Tarde al actuar, ya no es momento de experimentos; lo más sano es que la comunidad universitaria quede a salvo del contagio de la enfermedad, a pesar de la invitación hecha por la Federación a las instituciones públicas, como la Universidad de Guanajuato, para que aporten investigaciones que superen las condiciones de la pandemia,

La autoridad universitaria, con Luis Felipe Guerrero Agripino a la cabeza, se plegó de inmediato al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, como no lo hizo al llamado realizado por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Antes de la instalación del Hospital Estatal de Atención al COVID-19 en León, la UG tuvo la gran oportunidad de vincularse al proyecto del doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

Mejor debieran apurar el cumplimiento de los compromisos para acabar con los acosos y hostigamientos sexual, para establecer la sana distancia.

De la Valija. Valor de la imaginación

Entre los esfuerzos que realizan las autoridades municipales para concientizar a la población y se resguarde del COVID-19, hacen acopio de imaginación. Algunos utilizan la fuerza, de manera especial, para recluir a los remisos; otros, aprovechan la tecnología. En el caso de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez emplea drones para detectar y presionar a quienes andan en las calles para que desistan y vuelvan a casita.

Ricardo, lo ha reiterado, promete utilizar medidas más duras para lograr el objetivo de evitar más contagios en su municipio, si no funcionan las invitaciones; adelanta los vuelos de reconocimiento, para que los reacios entren al orden y ajusten su conducta a la emergencia.

Alejandro Ernesto Macías Hernández

Cuando la mesura llega al escenario del caos, de inmediato refleja la calidad como el mensaje que se requiere para llegar al orden. Era necesario que un hombre experimentado nos señalara la ruta a seguir. Esto, es hacer consciencia del problema y sus efectos; y segundo, cómo organizarse para volver a la llamada normalidad.

Alejandro Ernesto Macías Hernández, comisionado para la Atención de Emergencia del Coronavirus de la UNAM, y antes Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México en 2009, advirtió a los guanajuatenses que la epidemia no se resolverá de la noche a la mañana. El proceso de contagio, maduración y atención del coronavirus COVID-19 durará varios meses.

El leonés, especialista en enfermedades infecciosas, comentó que nuestro país todavía no ha accedido a la parte más compleja de la pandemia. Por tanto, debe hacerse caso al llamado imperioso de la autoridad de permanecer en nuestros hogares. Y previno: para el cierre del mes, se alcanzará el punto más alto de contagio. Reiteró, hay que quedarse en casa.