1.- La nueva aventura nacional

Aunque se esperaba información respecto del destino que tendría el sistema educativo nacional en el arranque del Ciclo 2020-2021, fue una sorpresa de parte del secretario del ramo, Esteban Moctezuma, la información de que las clases desde preescolar hasta bachillerato serán transmitidas por televisoras privadas y la fecha de inauguración el 24 de agosto, lo cual reprodujo en Guanajuato la titular de la SEG, Yoloxóchitl Bustamante Díez, quien además agregó, en breve daremos más información.

Se entiende y percibe que el cambio de sistema afectó sensiblemente las actividades que se venían realizando para iniciar en línea, hasta que la pandemia permita que el semáforo epidemiológico se ponga en verde para el presencial, pues el uso de la televisión resulta una emergencia; sin embargo, en el uso de internet la aplicación del maestro no se perdía para trabajar en equipo y con posibilidad de orientación sobre diversos tópicos, y sin desatender el aprovechamiento. De la nueva aventura en la entidad, todavía no se tiene la mínima idea, pero se aplicará esperando que exista la capacidad de mejorar lo expuesto por la Federación.

En primera instancia este cambio, anunciado por el hombre de TV Azteca, podría subsanarle a la SEG el incremento de las matriculas, incluyendo a quienes se quedaron sin lugar en las escuelas particulares que cerraron debido a la insolvencia económica provocada por la crisis sanitaria. Por la situación de salud pública y alza constante del total de contagiados y de defunciones provocados por el COVID-19, el uso de las televisoras en el sistema educativo nacional con un nivel escolar nacional de “segundo de secundaria” será, de entrada, hasta diciembre.

2.- ¿Servidores de la Nación?

La denuncia hecha por padres de familia contra funcionarios de la Secretaría del Bienestar que tomaron indebidamente recursos del programa “La Escuela es Nuestra”, presentada por una investigación que realizó Correo hace ya casi 4 semanas, fue conocida por el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la víspera de su arribo a Irapuato, el pasado 15 de julio. Ante los hechos, comenzó la revisión y se exigió al superdelegado Mauricio Hernández Núñez mantener bajo perfil, y solucionar la situación en los municipios del noroeste del estado.

Este lunes, cuando el tema central de la “mañanera” fue Guanajuato por el arresto de El Marro, también pasaron a revisión pública las estadísticas de inseguridad y de paso las acusaciones contra la subdelegada en la región, Arisbeth García Monjarás, así como su equipo de “Servidores de la Nación”. AMLO, con pelos de la burra en la mano, no hizo la mínima defensa de sus funcionarios en la entidad. Por el contrario, pidió a los padres de familia “no dejarse”.

El talante del residente de Palacio Nacional fue seco; pidió denuncias de los padres y demandó el regreso del dinero, descalificando lo hecho por el equipo de Mauricio Hernández: “el dinero de la escuela va directo a madres y padres de familia, a su sociedad, para que en la asamblea decidan qué hacer con ese dinero y que no permitan que se les imponga nada, porque el programa se hizo precisamente para que no haya intermediarios”. Gabriel García Hernández, coordinador de delegados federales, tendrá que lavar el honor presidencial, pues ahora sí, sus muchachos fueron agarrados con las manos en la masa.

3.- Un caso de interés público

El caso de José Antonio Yépez Ortiz llamado “El Marro” aprehendido por delincuencia organizada, ni es tan simple ni tampoco tan localista como se quiere manejar, es un producto de orden nacional porque es el cabecilla del primer cártel -Santa Rosa de Lima- especializado en el huachicoleo que para enfrentarlo, la Federación realizó el “desabasto de gasolinas en varias entidades del país”, porque se habían trastocado las leyes con el involucramiento de autoridades e iniciativa privada.

Por la circunstancia, es importante que los gobiernos, federal y estatal, terminen con el estire y afloje que traen, para que las fiscalías cumplan de forma estricta con la norma, para evitar que el detenido tenga un resquicio y apelar a que no hubo debido proceso. Se reveló que José Antonio “N” seguía en Guanajuato, en la Fiscalía General del Estado; o sea, sus captores “no lo pusieron a disposición” del juez (a) federal que giró la orden de aprehensión (caso Florence Cassez). Aunque el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tenga las pruebas sólidas para aplicar la Ley

Ante la animación provocada por la captura de “El Marro”, donde el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez respondió con “impacto” en algunos medios y redes sociales, el presidente, Andrés Manuel López Obrador recordó que el cartel, es producto de condiciones particulares de autoridades y de la impunidad dada, amén de revelar que buscará desterrar la alianza entre criminales y autoridades. Por ser causa de interés público, las audiencias vinculadas a “El Marro” deben conocerse de primera mano, pues así lo mandata la Constitución ya que la encerrona pone en riesgo derechos ciudadanos.

De la Valija.- Cubrebocas

Dos arrestos llamaron la atención en redes sociales este lunes. En León, un sujeto fue detenido por no usar cubrebocas en sitio público, sin faltar quien protestara por la acción. En Celaya, un mesero fue levantado por la policía preventiva por “verlos feo”. Ambos casos fueron grabados por testigos.

En el caso celayense, la violación de derechos es evidente y la causal ridícula, la población exigía a la alcaldesa Elvira Paniagua que así se actué contra el crimen y no los ciudadanos. En el arresto leonés se dio el cambio, los cibernautas aplaudieron a la policía; comienza la conciencia sobre el daño de los irresponsables en cuanto a salud pública se refiere.

Álvar Cabeza de Vaca Appendini

Responsable de la seguridad pública de los guanajuatenses, prácticamente, en la última década, ha mantenido un silencio sepulcral en los últimos días, cuando su tramo de responsabilidad en el Gobierno del Estado ha estado en el ojo del huracán, al cuestionarse que bajo su gestión haya crecido un cartel cuyo jefe fue detenido este fin de semana. Tampoco se tomó la delicadeza de ofrecer respuestas a la muerte de 4 de sus policías estatales al volcarse una de sus patrullas que llevaba la friolera de ¡15 elementos!

Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad del estado, no hizo gala de su condición de Jefe, pues no supervisó siquiera el decoro de los funerales de sus agentes. Las familias han denunciado que no tienen ni para el sepelio. Eso sí, ante los cuestionamientos se colocó detrás de una funcionaria de menor rango de la Secretaría de Gobierno, para que, en su nombre, explique el porqué de las fallas de su cartera. De “El Marro”, ni hablar.