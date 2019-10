1.- Incursión al Paseo de la Reforma 135

La autoridad estatal ha encontrado en el edificio de la Cámara Alta una plataforma para difundir sus proyectos, incluso promocionar al propio mandatario. Este jueves fue utilizado el Senado para el mismo fin, sólo que con un añadido de orden político, que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hiciera contacto con el líder de la mayoría senatorial, el morenista Ricardo Monreal Ávila, para aquello de la solicitud de desaparición de poderes en Guanajuato.

En el encuentro donde salió a relucir la esgrima de partes en la praxis, entre gobernador y senador, cada uno salió como entró: con su exégesis respecto del tema tratado. Pero, no resolvió la esencia de la petición de los rojo marrón sobre el gobierno guanajuatense, ya que, legalmente, sigue viva la moción ante la tribuna y podría seguir su curso si no es retirada.

Lo que se consideró una broma para varios actores de oposición a la 4T, está como un gran obstáculo para la administración de la entidad. Aunque, el mandatario Sinhue Rodríguez percibió el encuentro cercano con Monreal Ávila, como el principio del fin del conflicto.

Sin embargo, emergió de la audiencia que el congresista de Plateros, Zacatecas, se reunió también con el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, al que junto con Diego, le aseguró que “será la comisión legislativa la que use su buenos oficios para que técnicamente se puedan revisar la procedencia, o no, de la desaparición de poderes”.

2.- La niñez como trampa

Durante la sesión ordinaria del Congreso Local de este jueves se exhibió el grupo mayoritario al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para evitar el uso de teléfonos celulares y el empleo de otros aparatos –tabletas-, en educación básica. Apunta que los educandos, durante la jornada educativa, no se distraigan, una tarea para la secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díez.

Con esta propuesta, en la LXIV Legislatura se estaría tratando, sin garantía de éxito, de desactivar lo hecho por la administración estatal pasada, cuando se obsequiaron las tabletas con el objetivo de mejorar los conocimientos de los alumnos. Se criticó que el gobierno de Miguel Márquez Márquez no contaba con un estudio serio sobre el uso idóneo de las tabletas y, a pesar de ello, se entregaron.

Como una especie de sentimiento de culpa, los conservadores en el Congreso del Estado quieren mejorar la disciplina de los niños antes que educarlos. Es posible que los iniciantes del Grupo Legislativo del PAN crean que se puede imponer la obligación a las asociaciones de padres de familia , con la autoridad educativa, para que se haga como una iluminación divina la respuesta.

Sólo resta preguntar a los legisladores si no atentan contra la seguridad de los menores. Pues, en muchos de los casos, el teléfono móvil ya constituye un instrumento de comunicación con los padres ante cualquier hecho que atente contra la seguridad de los niños y de paso de los propios padres.

3.- Adiós a los secretos que amenazan la vida

De entre las factorías con más alto riesgo en territorio nacional, están las paraestatales Pemex y CFE. Guanajuato cuenta con instalaciones de ambas; y, debido a la condición de inseguridad que representan, ya es imposible que sus administraciones, en particular de Salamanca, sigan escogiendo el camino de la secrecía ante los percances que amenacen a la población.

La Federación, en la parte que corresponde a Protección Civil, tendrá que mejorar sus respuestas ante las contingencias. En la Salmantina son incontables los hechos que han amenazado a la población y dañado, por lo cual la administración de la Refinería Antonio M. Amor tendrá que informar a la autoridad estatal y los municipios, sede y aledaños, para que se advierta a los habitantes de los peligros.

Este jueves, nuevamente, los salmantinos conocieron de parte de los medios de información, de una explosión e incendio en la refinería con lesionados, hecho confirmado por organizaciones de trabajadores petroleros, pero no por la gerencia de la paraestatal a cargo de Fidel Vizcaíno García.

La Valija

Muestrario del desempleo en GM

No se puede suscribir con los ojos vendados algunos problemas que han surgido en la armadora de la General Motors en Silao, como las consecuencias del paro laboral en los Estados Unidos de esa firma internacional. Quienes esperaban un despido masivo de obreros, al momento, no se tiene, pero no puede ocultar que existe una operación hormiga; al menos han largado a una docena.

Ni los obreros que han firmado contratos están seguros, ni tampoco un Ministro de la Corte de la Nación. Ayer Eduardo Tomás Medina Mora, que fue electo magistrado de la SCJN para un período de 14 años, solamente cubrió tres. Quienes tienen cargos de alto nivel, pero, que de paso tienen algún hecho ilegal bajo alfombra, es hora de que pongan las barbas a remojar. A Medina Mora se le achacan hasta de la campaña negra contra AMLO.

Rolando Fortino Alcántar Rojas

A propósito de los celayenses demandaron a las autoridades seguridad pública luego del asesinato de dos estudiantes y la ola de violencia que azota la ciudad, surgieron diversas respuestas de los integrantes de los Poderes locales. Entre estas, que se legislará para incrementar la punibilidad de los delitos de robo, asalto y extorsión.

Es muy importante que los legisladores locales estén preocupados por la inseguridad y, en primera instancia, echarles la mano al gobernador y a los alcaldes para que se haga la seguridad pública. Sin embargo, es necesario que los encargados de la valoración social de la conducta analicen plenamente, como representantes del pueblo, si es políticamente viable el incremento de las penas o en su caso, disminuirlas. Lo expresado en el momento más álgido de la crisis en Celaya, por parte del diputado local Rolando Fortino Alcántar Rojas es que se busca reclasificar varios delitos para aumentar las sanciones.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Alcántar Rojas, necesita para su trabajo legislativo, junto con sus colegas, que trabaje el Instituto de Investigaciones Legislativas, pues es necesario un estudio sobre la necesidad planteada, porque lo ofrecido podría parecer mera ocurrencia, ya que la cárcel llena no ha sido sinónimo de seguridad pública.

Los delincuentes no asaltan, como dijeran los antiguos, con el Código Penal bajo el brazo. El índice de homicidios dolosos ha aumentado a pesar del incremento de la punibilidad.

Comentarios

Comentarios