1.- Tentación que con lleva a la corrupción

A los líderes sociales los alcanzó el deber de asumir su papel ante los problemas que tocan en diferentes órdenes a la comunidad. En su homilía el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, se refirió a la urgencia de que las autoridades atiendan las condiciones que padece la gente, antes de pensar en los beneficios que pueden conseguir en su cargo.

Categórico, el ministro con un símil llamó la atención; usando el evangelio, predicó: quien se enriquece olvidando al pueblo es parecido al personaje bíblico “Zaqueo”, recaudador de impuestos. Esta característica de la corrupción debe superarse con un salario razonable y una actitud al servicio de la sociedad.

Lo expresado, resulta la piedra de toque, pues se exige a la Federación entregue los recursos que corresponden a entidades y municipios, con subejercicio de 164 mil millones de pesos; y, por el contrario, a pesar de las carencias y pobreza, en Guanajuato las autoridades adelantaron que habrá posibles alzas salariales a la burocracia.

La racionalidad en el gasto público es un mandato, pero también tiene condiciones éticas y morales; quienes definan los egresos para 2020 en Guanajuato deben privilegiar la resolución de los problemas sociales. La aplicación de la tercera parte del presupuesto a las percepciones de la burocracia, en especial a la dorada, podría redundar en lo expresado por el obispo de Irapuato: en la corrupción.

2.- Nuevas tendencias en seguridad pública

Dos tendencias en la manera de proporcionar seguridad ganan espacio en la nación y con matiz particular en los estados y municipios. La primera, que las policías municipales están exigiendo a las empresas que contraten seguridad privada, pues la seguridad pública es para toda la sociedad.

La segunda, que, de la custodia de las oficinas públicas, deberá de encargarse a cada orden de gobierno; esto es, que la Federación no deje la responsabilidad a la entidad y a la municipalidad. El Servicio de Protección Federal que cuidará sus instalaciones, arrancó sus actividades en la Ciudad de México y en tres años cubrirá la protección a los inmuebles en 70 por ciento, los cuales están siendo vigilados por corporaciones privadas.

En el corredor industrial del Bajío, estas tendencias se vienen aplicando, o tratan de concientizarlas los encargados de seguridad pública, quienes creen que el servicio a la población mejoraría con más apoyo de empresas y gobiernos con sus oficinas. En León, Irapuato, Celaya y Salamanca, entre otros, las tendencias van ganando presencia.

La semana pasada, el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, se encargó de socializar la necesidad de que se apoye a la policía municipal con la seguridad privada en las empresas. Ahora, es el encargado de la seguridad pública en Irapuato, Pedro Alberto Cortés Zavala, quien informó que se reducen a 50 por ciento el cuidado de los edificios públicos.

La carencia de personal de las corporaciones policiacas, resulta un factor importante para los operativos y suministro de la seguridad pública. Lo que se hace para potenciar la actividad para proteger a la gente, podría resultar el factor más importante para una estrategia congruente con la realidad.

3.- La esperanza es que exista la Universidad

Siempre hay disposición de las autoridades o de la sociedad, cuando de mejorar las condiciones de vida de los guanajuatenses se trata. Así, se ha enterado que habrá un nuevo hospital o una nueva presa, inversión para factorías, cuarteles, hasta prepas y universidades. En todos los casos, la disposición y entrega de terrenos sobresalen.

Por eso, la nueva universidad anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Cuerámaro, para formar médicos veterinarios zootecnistas ganó simpatías. Así, los ejidatarios cedieron un terreno para ello. Sin embargo, casi un año después, les llama la atención que no hay siquiera el desmonte del predio donde se edificaría la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”.

El retraso de la instalación podría afectar a 270 alumnos matriculados en el plantel de Cuerámaro, porque ocupan las oficinas de la Casa de la Cultura, que deben entregar este fin de año. El plan inicial era tener concluida la primera etapa de la UB en diciembre; debido a eso, el acuerdo con el municipio tiene ese límite.

Como parte de un proyecto de cien universidades en el país, encargadas al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, las quejas son que hay irregularidades en el funcionamiento de las escuelas, entre las cuales está la del campus Cuerámaro. El deseo de la gente es que la Federación cumpla ahora con lo ofrecido, porque es vital.

De la Valija. Para Ripley… Operación Guadaña

Bien reza el refrán que “la suerte es loca y a cualquiera le toca”. El mejor ejemplo de esto es el caso de Jaime Serrano Sixtos, funcionario de Jaral del Progreso, su pueblo natal. En esa ciudad, le aplicaron el corte parejo al personal de la Dirección de Fiscalización. Pero, salió libre sin pecado cometido el titular de esa dependencia.

Se esperaba que el responsable de las posibles omisiones del personal de esa dependencia, sería su director, y, en consecuencia, el primero en sacar su macetita de la oficina; sin embargo, el Ayuntamiento con personas benevolentes, lo premió con un puesto del mismo nivel, en Desarrollo Rural. Similar a otros momentos, Serrano Sixtos la libró, incluida aquella ocasión que fue detenido por la migra en Nueva Orléans.

Gerardo Sánchez García

La obsesión por el control de la ‘nomenklatura’ del antes partidazo, está afectando hasta a quienes de buena voluntad acompañaron a su candidato en la búsqueda del Gobierno del Estado de Guanajuato en 2018.

Gerardo Sánchez García ex senador, ex alcalde de Salvatierra, ex dirigente nacional de la CNC, vive su viacrucis porque le están recetando la misma dosis del medicamento, que antes utilizó. En el proceso que se sigue para obtener la dirigencia estatal del PRI, con indicaciones de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, se viene desmontando el escenario erigido por el ex candidato.

Debido al interés de la dirigencia nacional por instalar un nuevo orden, la lucha por cinco lugares para la integración del Consejo Político Nacional se ha vuelto un conflicto que puede judicializarse, pues las dos planillas que compiten, blanca y roja, polarizan posiciones.

El reclamo de la planilla roja, identificada con el ex presidente de la CNC, es que “Alito” incumple lo ofrecido en campaña: que la militancia decidiría en el partido y no que el CEN se imponga. La planilla blanca, hace mutis ante el conflicto. Mientras la delegada nacional, con funciones de presidenta del CDE, pendiente del proceso, anda de vacaciones, desde donde pregunta: ¿Y cómo van las cosas?

Comentarios

Comentarios