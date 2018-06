1.-Trenes, inseguridad y… cereales

Como Andrés Manuel López Obrador, que el día de su última gira por Guanajuato repitió su dicho favorito, ‘Este arroz ya se coció’, Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, hizo lo propio en el mitin de Ricardo Anaya en León.

Sin embargo, el hidrocálido era el vivo testimonio de que los panistas no debieran adelantar vísperas.

Porque, a diferencia del mitin del domingo anterior, en Puebla, donde estuvieron 6 gobernadores apoyando a Ricardo y a la candidata a gobernadora, Érika Alonso, aquí sólo estuvo él.

La precipitación para responder a la embestida lopezobradorista en Guanajuato se notó también en el insuficiente ‘acarreo’. Y en lo improvisado de los discursos, de Anaya y de Diego Sinhué Rodríguez.

Ricardo vino a hacer demagogia con los panistas autóctonos, impresión que se refuerza con la apreciación de Ariel Rodríguez, líder del MC, de que prácticamente los desaparecieron, junto con el PRD, porque quieren amarrar al electorado panista en su bastión.

Por eso, Anaya compró completa la versión de que la inseguridad es culpa del gobierno federal…

Lo cual complementó con halagos a Guanajuato, ‘ejemplo nacional de desarrollo’, y a Diego, quien le correspondió repitiéndole su promesa de abonarle 1.4 millones de votos… a cambio del Tren Interurbano.

Se trata del proyecto que arrastran los panistas desde hace más de un cuarto de siglo, y en el que ya gastaron 200 millones de dólares en comprar tierras…

Para aterrizarlo, Anaya y Diego primero tendrían que ganar, pues si no lo hacen ambos, o falla alguno de ellos, se los va a llevar el tren…

2.-Cacicazgos xichulenses

Según usos y costumbres de los señores de horca y cuchillo de la Sierra Gorda, también el alcalde de Xichú, Eloy Leal Reséndiz, quiere ‘chiflar y tragar pinole’.

Ahora para irse a sus enjuagues electoreros, pero sin dejar de manipular el poder municipal.

Para ello, ideó un truco: solicitar licencia pero sólo por 12 días, y al término, solicitar otra por el mismo período…

De esa manera, le saca la vuelta a lo que previene la Ley Orgánica Municipal, pues con una licencia mayor a 15 días tendría que dejar de alcalde provisional al síndico, Marcelo Benavídez.

Leal quiere dejar en su lugar a una jovencita, Yascara González, quien está de encargada de la Secretaría del Ayuntamiento luego de que enfermó el titular, Justo Hernández.

Ella no quiere y el Ayuntamiento rechazó la intentona, pero él volverá a atacar esta semana con una sesión extraordinaria…

3.- ‘Bateo’ profesional…

La coordinadora jurídica del gobierno estatal, Raquel Barajas, sin ser diputada, sepultó en el Congreso las pretensiones del PVEM de adjudicarse la paternidad de la creación de la Secretaría del Medio Ambiente.

Logró imponer su visión en una simple mesa de trabajo de asesores, de que se requeriría la reforma de 17 leyes para crear esa Secretaría como lo han propuesto los ‘verdes’. Por ello, tendrían que presentar otra Iniciativa, ‘más integral’.

A estas alturas de la Legislatura, esa conclusión en lo más parecido a un ‘bateo’ de la Iniciativa de los ‘verdes’.

Con eso se saldaría el escarceo que le planteó el candidato del PVEM a gobernador, Felipe Camarena, luego de acusar de ‘pirateo’, al panista Diego Sinhué Rodríguez.

El panista prometió crear esa Secretaría, y el ‘verde’ lo retó a que la crearan, ya, los diputados de ambos….

4.-Por la puerta de atrás…

Después de fracasar en su intentona de convertirse en candidato del PAN a la alcaldía de Pénjamo, quien fue secretario del Ayuntamiento hasta el viernes pasado, Omar Gregorio Mendoza Flores, tuvo que irse a la calle.

Al pretender convertir en éxito lo que es una derrota, dice que renunció para irse a la campaña de Diego Sinhué Rodríguez y para apoyar a las candidatas a diputada local, Jessica Cabal Ceballos, y a diputada federal, Karen Michelle González. Todo eso está por verse.

Porque ‘Goyo’, luego de agarrar lo suyo, se ha ido distanciando de los grupos que lo han acogido, empezando por el del exalcalde Eduardo Luna Elizarraraz, de triste memoria, quien también se quedó sin juego para estas elecciones.

Al exsecretario le cuesta digerir que perdió la partida con su, otro, antiguo aliado, Juan José García, quien anda en campaña en busca de la reelección.

Porque su salida es parte de una depuración de la Administración que éste pactó con el alcalde interino, José Martínez Felipe, para su regreso. Por lo pronto, no quiere funcionarios sediciosos, que además le jueguen en contra durante la elección.

Benjamín Castillo Plascencia

El obispo de Celaya, en un crudo ejercicio de franqueza, puso el dedo en la llaga al advertir que la delincuencia organizada está metida en las campañas electorales.

En la valoración que hizo ayer, reprochó a las autoridades electorales, en especial al Instituto Nacional Electoral, que no estén interviniendo en este problema.

Duda de que no estén enteradas, porque el pueblo sí lo sabe.

Este declaración es a propósito del asesinato, este fin de semana, de dos candidatas, una en Oaxaca, Pamela Terán, ejecutada con otras dos personas, y la otra en Puebla, Juana Iraís Maldonado.

Específicamente, empero, refirió que Guanajuato no es ajeno a esa violencia:

No hay día que no haya, sí nos preocupa, porque sí está entrando en la cuestión política, nuevamente dos candidatas muertas y aquí no cantamos mal las rancheras. Yo creo que sí tienen algunos municipios metidos a la mafia, dijo.

No refirió en concreto, aunque no hacía falta, el asesinato de José Remedios Aguirre, candidato de Morena a alcalde de Apaseo el Alto, y Víctor Manuel Rico, candidato independiente a alcalde de Apaseo el Grande quien fue secuestrado y luego liberado.

Tiene razón al plantear que las autoridades electorales deben intervenir, aunque sólo fuera para urgir a las instancias encargadas de la Seguridad que lo hagan. También él puede ayudar si conoce alguna información útil…