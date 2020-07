1.- Eclipsado Día del Fiscal del Estado

Los legisladores locales de la bancada del partido conservador PAN, mayoría, se podría desvelar que escogieron un día harto complicado para dialogar con el Fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, porque quedó eclipsado con los “funerales” de los jóvenes masacrados en el Anexo de Arandas, en Irapuato y la ejecución de 5 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE), emboscados sobre la carretera Apaseo el Alto–Jerécuaro. El funcionario no podía contar con otro “contexto”, la violencia es referente de Guanajuato.

No es por hacer el desaire a la tarea de los representantes populares; pero ese “diálogo” erigido en Las Enredaderas de la ciudad capital, a fin de ponerle la especie de “mañanera” a Zamarripa Aguirre para encarar a sus críticos y opositores no les resultó, porque la estrategia acogida, reparto de culpas, sonó de escándalo para exhibir al compañero, aunque luego del estímulo adverso vengan las palmaditas. El fiscal hizo la sana distancia al aliado, secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, al aseverar que no es responsable del alza de la violencia y la inseguridad.

Uno de los personajes más criticados, ex procurador general de Justicia estatal, Zamarripa –el segundo puede ser Cabeza de Vaca-, no tocó la impunidad, el otro referente de la inseguridad que sí le corresponde y que adquiere sentido a la ausencia de justicia y que produce una puerta giratoria que tantos temen por el relajamiento de la actuación de los MP. En lugar de la permuta de afecto en la cámara, el fiscal pudo haber estado con familiares de las víctimas de Arandas.

2.- Rebasamos los 10 mil

La pandemia de COVID-19 fue el motivo ideal para que los 12 gobernadores de la Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO) y la Alianza Federalista se reunieran por vez primera virtualmente para analizar la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mandatario de Guanajuato y presidente de la ACBO, llegó a la reunión bajo las hondas preocupaciones por la inseguridad, pero también con 10 mil 115 contagiados y 611 fallecidos por la enfermedad.

La reunión tomó un giro pronunciado hacia la necesidad de reactivar la economía y el desarrollo de ambas regiones, sin embargo, para el caso guanajuatense, la tendencia sostenida de la infección al alza implica una revisión profunda de cómo sobrellevar la nueva normalidad y lograr que la gente obedezca lo que ya será obligatorio, como el uso de cubrebocas. Seguramente el gobernador y su secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, obtuvieron buenas experiencias de lo hecho en estados como Nuevo León, donde se sanciona con dureza a quien es irresponsable en espacios públicos y pone en riesgo la salud de los demás.

En Guanajuato, el viernes se hizo la preocupación: entre los decesos, cinco de ellos se dieron en guanajuatenses sin comorbilidades. Una situación que obliga a la máxima cautela, porque el resultado del contagio puede ser al final funesto para cualquiera. Con casi 30 mil muertes, México rebasó a Italia en contagios.

3.- La necesidad, seguridad pública

La velocidad que adquieren los acontecimientos y la cercanía del proceso electoral 2020-2021, que inicia el primero de septiembre, limitan la actuación de los gobiernos federal y estatal, en particular con los gobernadores de oposición. Se complica la integración de planes para mejorar el suministro de seguridad pública y la atención a la pandemia. Así, gritos y sombrerazos y las medidas sanitarias no podrán resolver problemas, los esfuerzos se atomizan sin ofrecer frentes únicos

Julio, con carencia de seguridad pública, trae máscara del horror debido a la masacre de 27 jóvenes en el anexo de Irapuato que siguió con la embocada contra el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y está delineando un segundo semestre del 2020 de “alarido” por la comisión de delitos similares a junio o al alza; sin poder desactivar la tendencia de tener al estado que gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez, en primer lugar nacional en homicidios dolosos, acicate para llevar a cabo los cambios en los altos mandos y medios, y ajustes en los programas.

Mientras los gobernadores del PAN reclaman la apertura de un diálogo nacional para enfrentar el grave problema de la inseguridad, en Guanajuato, el secretario Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Zamarripa, podrían estar evaluando los 64 asesinatos en los primeros tres días de julio y los homicidios de 50 policías de diversas fuerzas en 2020. La necesidad marcó la pauta a seguir al gobernador Rodríguez con el residente de Palacio Nacional para definir una acción conjunta a favor de los guanajuatenses antes del arranque del proceso electoral.

De la Valija. Más allá de la COVID-19

El cambio climático y la necesidad de ajustar nuestro modelo de convivencia social, sin duda necesitan de los esfuerzos locales para colaborar en la protección y mejora del medio ambiente. Por ello, es alentador que el alcalde priista de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, haya impulsado la creación de la figura de autoridad ambiental, un grupo de servidores públicos que contará con recursos para atender desde la contaminación auditiva hasta los permisos para instalaciones de orden ganadero.

La tarea es trascendente porque también San Luis de la Paz es parte de la región de la Sierra Gorda donde existen 26 especies de flora amenazadas y 413 especies de fauna, de las cuales 30 son endémicas. La tarea de la autoridad ambiental, sin duda con efectos urbanos, será también una vía para formar la conciencia de los ludovicenses hacia su entorno natural.

José Francisco Gutiérrez Michel

El arranque del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), sin duda representa la oportunidad de ampliar horizontes para el agro guanajuatense, que ha ido en crecimiento en sus exportaciones, particularmente a la Unión Americana, donde van 85 por ciento de los alimentos que generan los campesinos guanajuatenses para el mundo, ingresando mil 600 millones de dólares por año.

Sin embargo, para José Francisco Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), el reto es incorporar a más agricultores locales en ese proceso de aprovechamiento del nuevo instrumento comercial y no limitarse a promover lo ya hecho o fortalecer aún más a quienes ya llevaron sus productos a las mesas estadounidenses y canadienses.

Apoyar a la tecnificación del campo tradicional, como el de los campesinos de temporal, que ahora agradecen las pocas lluvias que han llegado por ayudarles a proseguir sus cosechas, sería una tarea histórica para también incursionar y ganar espacio en el mercado de granos.