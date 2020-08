La caída

Luis Felipe Guerrero Agripíno, rector general de la Universidad de Guanajuato, seguramente jamás imaginó que su trayectoria al frente de la máxima casa de estudios del estado quedaría registrada por la crisis generada por la impunidad en torno a casos de abuso sexual y laboral de personal bajo su mando, que movilizó a miles de estudiantes y mucho menos que en plena pandemia de COVID-19 no pudiera articular una respuesta eficiente para realizar el procedimiento de selección de aspirantes de nuevo ingreso a educación media superior y superior, pues como le sucedió a Manuel Bartlett en las históricas elecciones de 1988, al rector se le cayó el sistema.

Las voces al interior de la comunidad universitaria lanzan la condena: la administración de la UG no se preparó para enfrentar las consecuencias de la pandemia. No tuvo sentido de prospectiva; no concibió, no preparó ni mucho menos condujo a la institución para encarar las tareas desde la virtualidad que permite la internet o aplicando la sana distancia, con éxito. Hasta parece que el análisis del desarrollo de la COVID-19 se hizo desde la fe y no la ciencia.

Las pruebas para desarrollar los exámenes de admisión, en días pasados habían fallado; los exámenes virtuales en ingenierías también resultaron deficientes y afectaron a muchos aspirantes; el culmen fue la caída del sistema a la hora de los muchachos egresados de secundaria se encontraron con fallos que les impidieron presentar la apresurada evaluación.

Entre los especialistas, incluidos de La Colmena, se preguntan por qué razón la UG no se preparó para este momento, por qué no se encaró con responsabilidad la crisis y se optó por la parsimonia y cachaza de hasta tomarse vacaciones, cuando se pudo adquirir servidores de amplia capacidad, software idóneo y mejora sustancial a las capacidades de la red para soportar la demanda de los jóvenes en el proceso de admisión. Por qué no se invirtió, es la pregunta en La Colmena. Ya ni qué decir del fracaso de su comunicación a la sociedad.

Ante los hechos, se aprecia desperdicio de la infraestructura de la UG para contar con exámenes presenciales, acotados a la sana distancia. Había salones y amplios auditorios para su implementación, en diferentes horarios y días, sin poner en riesgo a los muchachos. Hubo tiempo para planear un protocolo y realizarlo. La UG desperdició la oportunidad de mostrar capacidad y sensibilidad hacia los jóvenes.

Las redes sociales están inundadas de la molestia y reclamo de jóvenes y sus padres de familia, que invirtieron tiempo y dinero para tratar de acceder a la que consideraban la mejor universidad del estado. Su frustración es muy alta. El rector deberá responder a los guanajuatenses.

En León atacan personal médico

Los policías que están para proteger y servir, incluyendo al equipo médico del Hospital Pediátrico de León (HPL) fueron quienes a final de cuentas se llevaron esposado al enfermero de turno, Michel García, quien había atendido a un paciente que no presentaba signos vitales. Los familiares ante ese diagnóstico exigieron y agredieron al trabajador del nosocomio entre la sala de urgencias y uno de los recintos médicos, el triage en donde fue revisado el occiso. Ante la conducta de los parientes, el enfermero respondió, lo que sirvió a los policías a sacarlo esposado del turno.

La madrugada del jueves, una persona que necesitaba atención médica, llegó fuertemente auxiliado de patrullas al HPL, procedente de otro nosocomio según versión de su padre, y debido a las circunstancias, los municipales que apresaron al enfermo, pudieron haber cometido “abuso de autoridad”. Los policías al encarar al enfermero, a uno de sus compañeros y al médico de turno, los encañonaron, luego apresaron a García.

Hay elementos suficientes para que se hagan las investigaciones de parte del fiscal Carlos Zamarripa por la posible comisión de delitos y en lo administrativo por Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de León, cuyo titular, Mario Bravo Arrona, es responsable de la actuación de su personal; máxime que existe un protocolo para el uso de las armas de fuego y un protocolo del hospital que debieron respetar sus subordinados. También debe saber del asunto el alcalde, Héctor López Santillana, para lo concerniente a su responsabilidad y la revisión en el Cabildo sobre la capacitación y la conducción del personal que no supervisó el alto mando, Mario Bravo.

Además de la manifestación de enfermeras del HPL, por justicia a los agredidos, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, y el Colegio de Pediatras en el Estado, expresaron consternación por los hechos, en donde “fueron agredidos y amenazados con armas personal médico y administrativo…”. De paso, este último pidió intensificar las medidas de seguridad en las unidades de salud pública. Entre los detalles del caso a transparentarse: en qué calidad quedó el enfermero detenido; por qué el paciente iba fuertemente custodiado y por qué la defensa ilimitada de los policías.

Los conservadores

Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del PAN, ha resultado ser un diligente alumno del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente porque ambos albergan un profundo sentido de conservadurismo en torno a la problemática de violencia que sufren las mujeres en nuestro país y el estado.

El jefe panista sin atender que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la violencia hacia la mujer por condición de género, creyó zanjar las estadísticas sobre la criminalidad contra las féminas en Guanajuato, donde gobierna su partido, al aducir que es producto del crimen organizado. Seguramente podrá citar en qué sustenta su afirmación, seguramente tiene la resolución de los casos y con ello la verdad de las muertes. Lo que no es así, es presunción.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón

Hasta el momento, posiblemente, el integrante del Gabinete Legal del presidente que se ha visto con “más tablas” sea el encargado de la política exterior de México, quien logró notoriedad por su manejo hábil en la relación bilateral entre los mandatarios de México y de Estados Unidos; sin soslayar su trabajo junto a la encargada de la política interna ante los gobernadores. A pesar de la ventaja, se enfrenta hoy a un desafío mayor, obtener la vacuna contra el COVID-19.

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, canciller, va en caballo de hacienda para labrarse el futuro político saludable hacia 2024. Se encargó de mantener los nexos con las instituciones mundiales que buscan la vacuna para prevenir la terrible enfermedad. Informó que la Sanofi-Pasteur desveló que México se ha incorporado a la fase tres de protocolo para la vacuna contra el COVID-19; lo que Ebrard interpretó como participación del país en las pruebas y acceso temprano a ella.