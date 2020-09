1.- Palabras del Poder

Las finanzas públicas van a registrar un déficit de 806 mil 359 millones de pesos en 2020, el más elevado de la historia, según el II Informe de Gobierno en su apartado de Finanzas y Deuda Pública, parte por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Esto, que se consigna en el documento enviado al Congreso de la Unión, no lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su acto de ayer.

Fue un discurso desde el poder que encarna, en su segundo año de mandato, un hombre que pone por encima de la realidad, su noción personal de la historia y su destino. Hubo espacio hasta para el autoelogio; se considera a sí mismo el segundo mejor presidente del mundo. Nada hubo de reconocimiento al futuro negado para millones de mexicanos, a la violencia que sangra hogares y la pandemia que mató ya 64 mil personas, porque todo minimizó, al grado de decir que no hay desaparecidos, ni masacres o torturas.

Su llamado a la unidad para la transformación nacional, se rompe en cada adjetivo y cosificación, donde descalifica o niega respeto al otro. Como botón de contradicción, afirmó: “La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el Presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres; este es el cambio, esta es la transformación”. Habló el poder.

2.- La necesidad modela perfiles

Ahora si cabe la prédica de que los cambios en la administración pública, las vistas e intenciones del que ejerce el poder real, no están en quien deja la posición estratégica, sino en quien la obtiene y pudiera hacerla florecer en la crisis. Está claro, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez designó a Carlos Martínez Bravo como su secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas por necesidad, aunque también sería un premio.

Se puede asegurar que al proceso de Martínez Bravo le falta un paso para su cumplimiento, pero no tendrá mayor oposición porque es “conocido” y se busca el funcionario que en el gobierno panista encare uno de las cuestiones vitales de la administración: la corrupción. Una de las “promesas” hechas por Rodríguez Vallejo en la campaña electoral y toma de posesión fue la lucha contra ella; singularidad que se requiere en lo que falta del sexenio.

Siendo del grupo del exsecretario de Finanzas del sexenio pasado, Juan Ignacio Martín Solís, el nuevo titular de Transparencia, Carlos Martínez, consiguió relaciones y tablas para la nueva misión. De Fondos Guanajuato, de donde viene, se le conoce como visionario por aprobar apoyos para mantener 45 mil empleos. Otro posible cambio o arribo, pero a la secretaría de Turismo, es de Gloria Cano, a fin de reforzar al secretario, Juan José Álvarez Brunel.

3.- Petrolera en radar albiazul

Las reglas “precisas” para la selección de los abanderados del PAN a los cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021 se tendrán a partir de la próxima semana. Mientras los suspirantes se reúnen con sus padrinos, muestran virtudes y capacidades con su infraestructura; los que quieren reelegirse van por delante; la nomenclatura panista ha puesto su atención en las alcaldías por la difícil competencia esperada.

Las primeras alcaldesas panistas que revelaron que podrían contender por la candidatura consecutiva: Elvira Paniagua Rodríguez de Celaya, Karla Alejandrina Lanuza Hernández de Salvatierra y Ana Rosa Bueno Macías de Cuerámaro. Las tres ganaron en 2018 en condiciones muy complejas, por ello están en observación, incluso sus Informes.

Sin embargo, la plaza que ahora preocupa al panismo estatal que preside, Román Cifuentes Negrete, es Salamanca que les arrebató Morena con la expanista Beatriz Hernández Cruz, quien están condiciones de reelegirse y tiene apoyo de las senadoras Martha Micher Camarena y Antares Vázquez. La dirigencia albiazul, trae cuña para competir con Karina Padilla Ávila, procuradora ambiental del equipo estatal; o jugarla con Raymundo Gómez García, presidente del CCE de la ciudad y diputado federal suplente de Justino Arriaga Rojas.

Otro buscador de la alcaldía de La Petrolera es Isaac Piña Valdivia de la Comisión del Deporte del Estado. La lista es larga porque las cofradías albiazules hace tres años no perdieron… entregaron la alcaldía a Morena; ante el escenario y fuerza del candidato independiente Tomás Gutiérrez que ganó tres regidurías, se infiere que el dirigente municipal del PAN, Galo Carrillo Villalpando, con su experiencia podría hacer la hombrada.

De la Valija. Se vale soñar

Era común que en las familias modestas y depauperadas, debido al número de hijos que debían estudiar, cada inicio de clase se hacia el reciclaje de ropa, zapatos, libros, lápices, etc. Pero en el caso de las computadoras y tabletas, aquello “imperioso y hasta romántico” quedó anclado en la historia por la obsolescencia tecnológica programada.

Por ello resulta un poco sentimental de parte de Jorge Hernández, director de Educafín, quien sugirió que por las clases a distancia, las tabletas que se entregó a los jóvenes el sexenio pasado, debieran aprovecharlas. Es menester que el funcionario conciba el tema en la esfera comercial de empresas que hacen productos desechables; tabletas sin cabida para nueva tecnología, se trabarían. ¿Dónde estarán? Se habló de pérdidas, ventas, descompuestas y empeñadas. Más de tres años lo garantizan.

Héctor Tinajero Muñoz

Si bien ante las condiciones generadas por la pandemia de COVID-19 se han tomado medidas para que la administración de la justicia sea posible, utilizándose los elementos que la tecnología permite para el trabajo a distancia, la tarea debe fortalecerse ahí donde el analfabetismo informático prevalece y la actividad presencial se hace insoslayable, provocándose problemas que pueden poner en riesgo la salud de litigantes, justiciables y personal del Poder Judicial estatal.

Héctor Tinajero Muñoz, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tiene la onza para ofrecer alternativas en su carácter de servidor público, pues le corresponde administrar el buen ejercicio del Poder Judicial estatal donde preside también su consejo.

No se escapa que más allá de la postura de abogados que reclaman el doble turno en los juzgados especializados en materia familiar y juzgados mixtos, porque se aglomeran para poder revisar expedientes y los 5 minutos que les dan para devolverlos no bastan, lo que en realidad pase es que no hay tiempo para que saquen, ya sabe usted… para las copias.