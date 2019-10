1.- La voz de los estudiantes

Frente a las graves fallas del Estado Mexicano, en su concurrencia de Poderes y los tres órdenes de gobierno, para suministrar seguridad a las personas, su primera y más importante obligación, resulta consecuencia inevitable la ruptura de la tranquilidad social y la inquietud popular es proclive a tomar la calles para exigir respuestas y acciones que recuperen la paz, porque lo que les va es, ya, la vida de las personas y sus familias.

Por eso no extraña que, en Celaya, donde sus gobernantes municipales abandonaron la seguridad pública desde hace tiempo en manos del gobierno estatal, la ciudadanía exija, que la autoridad cumpla con el Contrato Social, que se funda en la seguridad para todos.

Los estudiantes del Tecnológico de Celaya levantaron la voz tras la muerte de su compañero Gabriel Luna Ibarra a manos de la delincuencia, que se suma a la muerte en septiembre de Arturo Humberto Martínez Cervantes, estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato, donde el reclamo fue acotado por las autoridades -de tufo yunquista- del plantel.

La presencia del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Gutiérrez, escoltado por su estratega Sophia Huett López y la alcaldesa blanquiazul Elvira Paniagua Rodríguez, para hacer “control de daños” en el Tec de Celaya ante la tragedia, topó con pared. Alumnos, académicos y otros sectores de la sociedad se organizaron de manera pronta para tomar la calles, lejos del control buscado.

La fecha se pinta sola. Para este 2 de octubre, los estudiantes del Tec han convocado a una nueva marcha, cobijada por alumnos en más escuelas, maestros, padres de familia, empresarios y trabajadores para reclamar por la inseguridad y el miedo vivido con asaltos, extorsiones y homicidios.

2.- El salario del miedo

El dirigente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Arturo González Palomino, dio golpe de realidad al clima de terror que se vive en Celaya y en otras partes del estado de Guanajuato, al desvelar que no sólo la histórica Distribuidora Ford Montes, que cerró sus puertas definitivamente por extorsiones y atentados, ha sido la única distribuidora acosada por los criminales. Todas las agencias automotrices celayenses han sufrido la exigencia de pagos de piso.

Se ratifica que estar al frente de un negocio abierto al público, como tortillerías, ferreterías, taquerías y otros, es de enorme riesgo para dueños y empleados. Ni siquiera la propia Iglesia Católica ha podido evadir el mal. El cierre de negocios, ya documentado, es un síntoma más que ya no puede ser ignorado o tapado con manos de gato.

Ante la situación, en el Congreso del Estado también debe asumir su responsabilidad a fin de evaluar la gravedad de la situación y la incapacidad acumulada en el municipio que un día fue la Puerta de Oro del Bajío, dejando a un lado la condición partidaria y sopesar, que tal vez lo conveniente sea la revocación de mandato.

3.- El Golpe

El par, hizo sus cálculos, y decidió cumplir con pactos previos. No se duda que, por la gravedad de la decisión, se fueran solitos por el sendero. Alguna fronda debió cobijarles. Lo cierto es que, con su decisión y por no respetar la ley, han convertido el tema de la justicia electoral en Guanajuato en un tema partidario. De paso, uno de ellos, firmó su sentencia ante la mayoría senatorial, haciendo de su entrevista para ratificar su estancia en la magistratura local, como un trámite sin mucho sentido.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Héctor René García Ruíz y Gerardo Rafael Arzola Silva, votaron al dos por uno, para pasarse la presidencia del órgano jurisdiccional sin respetar el mandato constitucional de paridad de género y la rotación e impedir la titularidad a la única mujer magistrada del TEEG, María Dolores López Loza.

El hecho no pasó inadvertido en el Senado. Allá esperan, hoy, a García Ruiz para que explique por qué dejó heredero, cuando entregaba el poder. A menos que decida abandonar su postulación y no encare a las senadoras guanajuatenses que calificaron como misógina la exclusión de Dolores López.

La magistrada, está obligada, por la historia de las mujeres en Guanajuato, a presentar Juicio de Protección de Derechos del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y rescatar la credibilidad que le queda a la institución. El magistrado que nomine el Senado también tendrá la oportunidad de exigir la reposición del procedimiento.

De la Valija. Cuestión de inferencias directas

Se creyó que la malquerencia que le tiene el expresidente, Vicente Fox Quezada, al presidente Andrés Manuel López Obrador, tenía que ver con lo ideológico pues el primero es conservador y el otro es liberal. Sin embargo, las opiniones entre las partes, trasciende la antipatía producto del complot que fue conspirado en la capital de Guanajuato, y llevó al desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Con bases reales y nuevas, se puede concebir y entender que la ojeriza de Chente y doña Marta al tabasqueño, huele más a petate quemado que cuestión de orden político-ideológico. El diputado federal por Morena, Mario Delgado Carrillo, está por desgraciar el bisne de Chente de abastecer América Latina al lado de una empresa canadiense, al promover ley para regular la venta de mariguana con empresa del Estado.

Rafael Lamadrid Berrueta

Cuando se conformó el Consejo Coordinador Empresarial entre los años de 1975 y 1976, al encauzar las acciones de las principales agrupaciones del sector privado, su vocación fue ser interlocutor de estos organismos frente al poder público, encarando sus excesos.

Por ende, entre el sector privado siempre cala cuando los guías de este organismo, y más en sus filiales en las entidades federativas, son proclives a justificar a los gobernantes en turno y abandonan la naturaleza de su representación por un futuro político. Guanajuato cuenta con varios casos de dirigentes empresariales que saltaron a la política y hasta la hicieron su actividad principal, repulsando el encargo que les fue conferido por las causas de los empresarios.

Rafael Lamadrid Berrueta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, tiene la ineludible obligación de velar por sus representados con el mismo celo que tiene al ejercer como comisario en Credicor Mexicano, pues protestó hacerlo desde enero de este año al tomar la dirigencia del CCEI y desde entonces, a pesar de los datos duros, ha comprado el discurso de la percepción para evaluar los efectos de la inseguridad, haciéndola pasar como asunto mediático que hace mala fama.

El ex presidente del Colegio de Contadores de Irapuato no debiera subestimar la fenomenología en torno a la criminalidad en su ciudad y la región. Declarar, que no se han dado cierres o afectaciones en los negocios por la inseguridad, resulta aventurado. Sin embargo, tiene la oportunidad de otear a Celaya, donde la población sufre los efectos del crimen y donde el sector privado ya dio la cara ante el acoso de la delincuencia.

