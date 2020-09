1.- La rectora

El proceso electivo para la rectoría del Campus Guanajuato de La Colmena ha concluido con la designación de la Junta Directiva de Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera como rectora, luego de que se presentara como la aspirante única al cargo, siendo reelecta de forma unánime por cuatro años más, consolidándose como activo de la comunidad universitaria.

En su primer período al frente del principal campus de la Universidad de Guanajuato, donde existen seis Divisiones, Rendón Huerta Barrera ha pugnado por el aumento de su matrícula, que es superior a los 11 mil alumnos entre licenciaturas y posgrados, sin descontar que también ha enfrentado una severa crisis derivada de la cultura de acoso sexual dentro de toda la UG, pero que encontró resonancia en la capital del estado, liderando las medidas para enfrentar los abusos.

El rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, que concluirá su gestión estableció que la rectora del campus guanajuatense ha tenido un excelente desempeño en su primer período, celebrando su continuidad al frente del que llamó campus más grande de la UG, con lo que se convierte en la candidata natural para su relevo. Guerrero terminará su gestión el 27 de septiembre de 2023, mientras que Teresita Rendón alcanzó gracia y mando hasta septiembre 3 de 2024, sin contar que tiene a su favor la paridad de género.

2.- Madruguete y futuro descubierto

Después de una serie de ajustes, como de negociaciones, se constituyó una mesa de trabajo con la finalidad de atender “una tarea sustancial”: la relación poder público y partido político, para analizar las propuestas de los liderazgos para la definición de abanderados del partido albiazul a cargos de elección en el proceso electoral 2020-2021. En la mesa de cuatro personas, a uno se le ocurrió actuar sólo por su “futuro político”.

Los actores del mueble, por un lado el ex gobernador, Miguel Márquez Márquez y el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete; en el otro, el titular de la Jefatura de Gabinete, Juan Carlos Alcántara y el subsecretario para el Desarrollo Social, Gerardo Trujillo Flores. Con el prorrateo para mirarse a la cara y verse las manos, se creyó que todo transitaría como Dios manda, pero de repente se conoció que Trujillo estaba “picando piedra” saltándose acuerdos y la palabra empeñada.

Pretendió enseñarle el padre nuestro al ex seminarista 3M como a su aliado “Charly” Alcántara, quien tejiera la red en el gobierno estatal. No faltó en el grupo el sensato que sugirió, por ese pecado de “alborotar la gallera” haciendo lista de amigos y pasarla vía madruguete para el palomeo, llamar a Trujillo Flores al Comité Estatal del PAN para que responda por faltantes. El ingeniero Trujillo le escarbó pero no obtuvo el filón, coordinar esas jugosas campañas electorales.

3.- Seis meses de tragedia

Al cumplirse el medio año de la presencia en México del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que provoca la enfermedad COVID-19, la que calificó como de menor importancia que la influenza el subsecretario de Salud federal Hugo López-Gatell, desdeñando desde ese momento la seriedad de la pandemia y con ello sentando la política irresponsable del residente de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, sobre las medidas de prevención por al menos dos meses, los mexicanos podemos contar 63 mil 146 personas paisanos muertos y 585 mil 739 contagiados.

Dentro de esta catástrofe, como también acuñó López-Gatell al considerar que siendo desastroso el desarrollo de la COVID-19 habría 60 mil muertes –ahora son más y contando-, hay un momento de ruptura y explosión, la instrumentación de una “nueva normalidad” a partir del primero de junio, cuando comenzó a dispararse el número de contagios y decesos. El 31 de mayo a nivel nacional teníamos 9 mil 930 fallecimientos y 90 mil 664 casos. Las muertes crecieron siete veces y los contagios, seis veces, en los últimos tres meses. Para el gobierno de la 4T, “desgraciadamente las muertes no se pueden ocultar”.

En Guanajuato también se observa el mismo fenómeno, la nueva normalidad definió la entrada del momento crítico. Ahora, en el hemisferio norte se advierte que vienen condiciones más complicadas con la entrada de la temporada fría. La segunda ola, que comienza mostrar sus crestas en Europa.

De la Valija. San Quintín en San José

Se veía venir, flotaba en el aire, era cosa de tiempo. El cabildo de San José Iturbide, presidido por el morenista Genaro Martín Zúñiga Soto, decidió separar de su cargo al secretario del Ayuntamiento, Luis Vargas Ledesma, porque éste en franco enfrentamiento con el alcalde, decidió no firmar documentación de la administración, por lo que la Contraloría Municipal le fincó responsabilidades administrativas.

El tema tiene antecedentes, cuando Vargas Ledesma denunció contratos irregulares firmados por Zúñiga Soto; luego se supo de esta conducta del fedatario municipal. Lo raro es que todo se mantenía en calma chicha. Ahora se dice que la pax era causada por la red de intereses convergentes de ambos políticos, con pasado panista. Lo extraño es que, incluso ahora, el movimiento contra Vargas es un mero jaqueo, cuando podían darlo de baja. ¿Operación cuatada?

