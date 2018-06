1.-Voto en cascada

Si Andrés Manuel López Obrador logra transmitir el impulso de votos que trae a los demás candidatos de ‘Juntos haremos historia’, dará campanazos como el de ganar la capital de Guanajuato, con Roberto Loya. Por eso estará hoy en ‘Cuévano’.

Además, cuando menos, daría un buen susto estatal a los ensoberbecidos panistas.

La estrategia para el asalto a Guanajuato está a la vista de todos.

‘El Peje’ es el único candidato presidencial que ha hecho tres giras por varios municipios durante la campaña, mientras Ricardo Anaya sólo vino al mitin de Celaya y José Antonio Meade a un par en Irapuato.

Meade enfrenta el problema de tener tres candidatos a gobernador con perspectiva perdedora: Gerardo Sánchez, PRI, y Bertha Solórzano, NA, con quienes ya estuvo. Le falta Felipe Camarena, PVEM.

Anaya, junto con Diego Sinhué Rodríguez, han creído su propia leyenda de que Guanajuato está escriturado al PAN.

No se hacen cargo de la emergencia ‘morenista’. Apenas parecen reaccionar con una segunda visita de Anaya para el otro fin de semana.

López Obrador impulsa especialmente a Ricardo Sheffield, su candidato a gobernador a quien quiere nutrir con el voto en cascada.

Ayer, en Uriangato lo recomendó, esperando que gane. En caso contrario, dijo: ‘No podría yo venir contento y tranquilo, con otro tendría que andar cuidando la cartera…’

El uso de la metáfora que le atizó a Anaya hizo obvia la alusión a Diego, presunto posible ganador…

2.-Piensa mal…y no errarás

Como en política no hay casualidades, no parece serlo el que ayer la jueza María de Pilar Rangel haya vinculado a proceso a la diputada Guadalupe Velázquez, acusada del delito de fraude en contra de 69 romitenses.

Se trata de aquel viejo asunto que se conoció hace dos años, cuando un grupo de manifestantes se apersonó en el Congreso. La acusó de haberse quedado con aportaciones de entre $10 mil y $20 mil de cada uno con la promesa de una casa de la Conavi. La apodó ‘Lady Millones’.

Luego de retrasar el asunto, con un amparo y hasta con un justificante médico, ayer ‘Lupita’ no tuvo escapatoria. Ayer, la jueza le impuso, como medida cautelar, el depósito de un millón 20 mil pesos para garantizar la reparación a los afectados.

La hoy diputada con licencia es candidata a alcaldesa de Purísima del Rincón, la tierra del gobernador, Miguel Márquez…

Y si, como ella declaró hace un par de semanas: ‘Es un tema político, desafortunadamente así son las campañas’, no se podría desvincular un asunto del otro.

Le queda defenderse de la acusación de fraude, mientras, parece que le han asestado un golpe mortal a su campaña…

3.- Banderillazo

Con tino, y con razón, el director del Instituto Estatal de Cultura, Juan Alcocer, refiere que los candidatos, entre su canasta de propuestas, nada han dicho de la cultura.

Sin discriminación, lo dijo por todos, de todos los partidos y a todos los puestos.

Cuando se habla de ofrecer alternativas a los jóvenes, de formación y recreativas, de la consabida reparación del ‘tejido social’, etc., se llega a hablar vagamente de artes y cultura, pero sin decir nada de los ‘qués’ ni los ‘cómos’…

Pero sobre todo ‘de a cómo’, pues los presupuestos para estas áreas suelen ser raquíticos y siempre recortables.

No se privó de hacer una punzante observación: ‘Primero tienen que ser usuarios de los servicios que se ofrecen para que puedan conocerlos, porque no se puede proponer o saber lo que no se ha vivido’.

4.-La reelección de Huerta

Lo más fuerte y sintomático de la presentación de Celeste Gómez Fragoso como nueva presidenta estatal del PRI fue que no habló.

Algo impensable para un líder político, quien tiene en la palabra su principal instrumento. Por eso, habitualmente lo difícil es hacerlos callar.

El autor de la trama, Gerardo Sánchez, ese sí que habló. Se declaró feliz con esta decisión y alabó a Celeste por su lealtad…la que refrendó con su silencio.

Omnipresente, José Huerta Aboytes se aseguró de que todo fuera sobre ruedas. Como con Santiago García López, el exlíder, es quien seguirá manejando al PRI según indicaciones de Gerardo.

La entronización de Celeste tiene propósitos postelectorales, y ya le pagaron por adelantado, con una ‘pluri’, por prestarse a ello.

Su dirigencia es provisional. Luego del 1° de julio tendrá que convocarse a elecciones internas, ante lo cual para Gerardo es crucial conservar el manejo del partido con la idea de volver a ganar la dirigencia… aunque pierda la elección.

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo

En medio de una campaña por la gubernatura más que apacible, incluso algo monótona, finalmente irrumpió el asunto de la Seguridad Pública desde dentro del propio PAN. Y sonoramente.

La violencia criminal, aparte su presencia diaria, con momentos especialmente álgidos en lo que va de 2018, ha sido argumento recurrente en la campaña.

Los candidatos opositores, sobre todo, no se han ahorrado duros adjetivos para acusar al gobierno panista de haber fallado, responsabilizándolo de la ola criminal.

Han expuesto diversas propuestas para enfrentar la emergencia.

El candidato panista ha hecho lo propio, lo cual ha incluido una visión crítica que no parece compartir todo el panismo.

Al menos esa fue la impresión que causó la comparecencia pública de 24 candidatos del PAN a las senadurías y diputaciones, federales y estatales, de antier, para ofrecer su aval público a la continuación de Carlos Zamarripa como procurador de Justicia o Fiscal General.

Ayer, el candidato se abstuvo de compartir ese respaldo, lo cual podría ser por cálculo pues hay rechazos importantes. Eso le sirvió para eludir un posicionamiento, contrastando con otros que apoyarían la continuidad de Zamarripa.

En lo que parecen haber coincidido es en que esa decisión deberá quedar en manos del próximo Congreso. Algo a relativizar para el panismo, pues aún es incierta su nueva composición…