1.-A mano alzada…

Hoy, al cumplirse un año de la elección de Andrés Manuel López Obrador, tenemos que la incertidumbre electoral se ha transferido a lo político, económico y social.

Irónicamente, porque esperábamos lo contrario, que con unos resultados tan claros y contundentes, con 30 millones de votos, México tendría un rumbo claro y con autoridad.

Aunque el aniversario es electoral, en realidad lo es del inicio del ejercicio del poder. Porque Enrique Peña Nieto abdicó de sus responsabilidades anticipadamente.

Así, hubo decisiones previas de Andrés, como la de dejar de comprar combustibles y crudo ligero, que luego redundaron en la “crisis de la gasolina”.

La lucha contra la corrupción ha causado muchos problemas por no haberla sabido instrumentar.

Entre otros: la cancelación de apoyos a guarderías, a refugios de mujeres golpeadas, a médicos residentes, a la compra de medicamentos, a “Prospera”, a la ciencia, a la cultura

Todo ello sin que aumente la eficacia del gobierno. Así lo muestra la incontenible ola de violencia.

Los recortes presupuestales provocan estragos en los estados y municipios, y junto con el torpe manejo de las variables económicas mucha incertidumbre.

Las marchas de ayer, si bien no muy grandes, muestran un malestar creciente.

Y una degradación de la democracia, pues, al igual que Andrés, en varias de ellas se hicieron consultas a mano alzada para destituirlo…

2.-Desamparados

La indignación de los estudiantes de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca, DICIS, de la UG, tiene un gran sentido…

Porque están entre la acometida criminal y la apatía institucional.

Ahora denuncian que la tarde del viernes uno de sus compañeros fue despojado de su vehículo en el camino de acceso por tres hombres armados…

Una agresión que por desgracia se repite y los hace sentir vulnerables.

Ello tiene de fondo compromisos no cumplidos, de parte de la autoridad municipal, a cargo de la alcaldesa, Beatriz Hernández, y del director de la DICIS, Víctor Ayala Ramírez.

Reprochan una larga serie de compromisos incumplidos.

Entre varios: no se ha construido la caseta de vigilancia, con pluma de acceso, no se ha reforzado la vigilancia, no se han repuesto las más de cien luminarias que se han robado…desde hace tres años.

3.-Relanzamiento

Con determinación, la alcaldesa de Apaseo el Alto, María del Carmen Ortiz Terrazas, le dio una buena sacudida a su equipo y despidió de manera fulminante a tres funcionarias.

Se fueron Verónica Carbajal, de la Dirección del DIF, Ana María Aguilar, de la Dirección de Catastro, y Alejandra Álvarez, de la Dirección de Desarrollo Social.

Quedaron de encargados del despacho: en Catastro, Alfredo Zavala, en Desarrollo Social, Yorch Estrada, y en el DIF, Daniel Medina.

No fueron movimientos improvisados sino consecuencia de una revisión a cada dependencia municipal. Se compararon metas con resultados…

La alcaldesa subrayó que los funcionarios municipales, además de dar resultados deben mostrar espíritu de servicio a la gente y conducirse con probidad y transparencia…

4.-La distancia entre los dos…

Ahora que se hizo el foro sobre las leyes secundarias de la Reforma Educativa, el gobernador se congratuló de la presencia de la regidora Margarita Rionda en representación del Ayuntamiento de “Cuévano”…porque de esa manera no estaría el alcalde, Alejandro Navarro, dijo.

Era la enésima ocasión en la cual Diego Sinuhé Rodríguez “buleaba” en actos públicos a Navarro. Antes lo había hecho a propósito de su fama nacional por declarar que sólo quería turistas fifí…

Ese trato de Diego socava la presunción con la que Navarro ha ido pidiendo apoyos, justamente la de su respaldo…

Que lo tuvo, pero se redujo y dejó de ser incondicional. Ahora es al revés.

De la Carretera Panorámica, dice el gobernador sí se la entrega pero con la condición de que se haga cargo del mantenimiento y la seguridad, sin limitarse al placer de la recaudación de las multas viales…

Algo, o más bien, mucho, le ha de saber Diego. Porque Navarro ha enseñado un gran afán recaudatorio, además de gastador. Ahí está como evidencia lo de los parquímetros…

Metió el asunto a chaleco, al grado de provocar una fractura definitiva en el PAN porque la síndica, María Elena Castro Cerrillo, votó en contra, junto con los de Morena.

Navarro ha presumido que Diego le daría el dinero para construir un nuevo edificio de la Presidencia…pero ya no ha dicho nada.

Luego viene y le falla con la apertura de la Presa de la Olla, que iba a ser hoy y tuvo que cancelarla… porque Dios no le hizo caso con lo de la lluvia.

Enrique Díaz Díaz

Con notable retraso, el obispo de Irapuato por fin se decidió a hablar en público del desfalco que sufrió su Diócesis, por $18 millones. Y lo hace condescendiendo con los presuntos infractores.

Según el indicio de la ruptura de su silencio, esta tendría que ocurrir hasta que hubiera un encauzamiento en los tribunales que dejará sin castigo a los culpables.

Esto es, al haber un acuerdo conciliatorio entre acusados y acusadores, a sellarse a más tardar el 15 de julio.

Con deliberación, el obispo desvía el foco del problema.

Dice: “…parece que el camino no es difamar a través de los medios de comunicación, se estaban buscando acuerdos…quienes presentaron esta queja, esta anomalía, esta denuncia y a quienes acusaban culpables.”.

Hay que recordar que fue la Diócesis la que presentó querella penal en contra de tres exempleados por esa defraudación.

Y que ellos, según refirió la ex contadora de la Diócesis, Paloma Celeste Gómez, acusaron al ex vicario de la Diócesis, Gerardo Velázquez, y al presbítero Rubén Herrera de la sustracción del dinero…

Adicionalmente, de que maniobraron para evadir impuestos…Todo esto con la complacencia del anterior obispo, José de Jesús Martínez Zepeda.

Ayer el obispo decía algo moralmente insostenible, que “a lo mejor no ganamos nada con meter a alguien a la cárcel…”.

Da por perdido ese dinero que la feligresía les dio de buena fe…