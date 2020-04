1. La consigna: romper las cadenas de contagio

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aprovechó el fin de semana para lanzar el mensaje urgente a los guanajuatenses a fin de mantenerse lejos del contagio del coronavirus empleando una frase imperativa: “Quédate en Casa”.

Acompañado de su esposa Adriana Ramírez, presidenta del DIF estatal, Diego Sinhue pidió a los gobernados ayuda para controlar y superar la contingencia, tarea que puso en manos de todos, incluidos ellos. Ella por su lado, hizo patente que en este momento los adultos mayores son la población más vulnerable, por lo que pidió su mayor cuidado.

Se esperó una respuesta del gobernador, por la intensidad adquirida en la expansión de la enfermedad en el estado. Mayor apoyo a trabajadores informales e independientes, a los adultos mayores sin ingresos y enfermos, pues de acuerdo con varios sectores los 800 millones de pesos no son suficientes y, sobre todo, porque fueron calculados para dos meses. Los especialistas consideran que tardará más en resolverse la crisis.

Por su lado, la autoridad sanitaria federal llamó la atención aduciendo que esta semana es la última oportunidad para frenar el contagio. Mientras las autoridades invierten en el problema a favor de la vida, los jóvenes de Silao recrean la solidaridad a favor de los adultos mayores llevándoles comida hasta sus casas con una campaña en redes #PorUnAdultoMayorChallenge.

Además, el restaurante Bossanova en la capital del estado, está obsequiando alimento para quienes no lo tienen por causa del COVID-19. En el extremo, la presidenta municipal de Xichú, María Guadalupe Ramírez Esquivel, sin medir las consecuencias, ordenó la instalación de filtros sanitarios y seguridad en los accesos a la cabecera.

2. Inseguridad; diversos matices

No cabe duda, la autoridad hace honor al adagio “la oportunidad la pintan calva”. Si los albiazules se molestaron porque el gobierno federal aprovechó la contingencia sanitaria para presentar su verdad respecto del “avionazo” en Puebla, en el mismo marco, la justicia guanajuatense decidió no “ejercer la acción penal” contra los policías estatales que asesinaron al joven Leonardo Reyes Cayente, calificando la actuación de los agentes como “legítima defensa”.

Los abogados de la familia de la víctima citaron que buscarán la protección de la justicia federal, por medio de un juicio de amparo. Por su lado la Fiscalía General del Estado se conformó con la decisión de la jueza Ramona Álvarez Pérez y archivará la carpeta, sin presentar apelación. De esa manera, un “asesinato” suscitado hace más de un año no ha encontrado ni justicia, ni acción pronta y expedita.

El caso Leo Reyes, tomará matiz internacional por la manera en que se procura y administra la justicia en Guanajuato. El director de Política Pública Binacional de la Cooperativa Campesina de California, Omar Silva Aguilar solicitará al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, atención al caso y que por ello se emita una alerta de riesgo a estadounidenses y mexicanos residentes que viajen a Guanajuato. Quieren justicia y luchar en el campo diplomático.

La impunidad es un rostro y factor de la inseguridad. Por lo que respecta a la violencia, sobresaliendo con los homicidios dolosos, la manera en que se viene dando es similar a las semanas previas a la crisis por el COVID-19. De Celaya, el viernes, los ataques de la delincuencia pasaron a las tierras del Rincón, Dolores Hidalgo, Apaseo el Grande, Pénjamo, Salamanca, entre otros.

3. Agua o crisis humanitaria

Las condiciones de marginalidad en que vive alrededor del 35 por ciento de la población en el estado de Guanajuato definen su actuación social y ante los problemas; la carencia de servicios básicos se hace más evidentes cuando se le exige cumplir ciertas obligaciones. La falta de agua durante la contingencia que fundamentalmente requiere de higiene resulta un alto riesgo.

En una población de casi 6 millones de habitantes, 240 mil no cuentan con acceso al vital líquido y para ellos, no representan un apoyo las medidas anunciadas por los organismos operadores del agua, porque no están conectados a los sistemas. Las autoridades todavía no revelan qué van a hacer con esta población, que, por lo general, vive en zonas urbanas marginadas o en comunidades rurales.

Angélica Casillas Martínez, directora de la Comisión Estatal del Agua, tiene que resolver un gran problema: satisfacer la necesidad mínima de agua y que esta sea suficiente para la higiene que impone la contingencia sanitaria. Tiene ante sí una posible crisis humanitaria que deberá de atender con urgencia.

De la Valija. Frijol, maíz y huevos

La triste realidad en un escenario complejo por la emergencia recreada por el coronavirus COVID-19 es que existan especuladores que están aprovechando para obtener pingües ganancias. En estos días, los productos de la canasta básica como frijol, maíz y huevo, entre otros, se fueron a las nubes. Se sintió en la economía familiar guanajuatense y tuvo eco en Palacio Nacional donde se denunció esta práctica de parte de empresas clave en la cadena de producción y distribución: Bachoco, Maseca, Productos Avícolas El Calvario, Avícola y Porcícola de los Altos entre otras.

Ricardo Sheffield Padilla, procurador del Consumidor, este lunes, con base en apercibimientos y requerimientos de información, determinará quiénes serán sancionados con inmovilización de producto y multas superiores a 3 millones de pesos. De paso, el leonés invitó a todos los mexicanos a denunciar a “especuladores y hambreadores”.

Adriana Sánchez Lira Flores

Desde hace tiempo los trabajadores del sistema educativo vienen exigiendo a sus representantes legales de la SNTE que velen por los intereses del gremio, pues a cada oportunidad que tienen, tratan de resolverle los problemas a la patronal. Al momento, los profesores del sistema federal en Guanajuato están esperando a que su sindicato actúe para evitar que sus afiliados resulten contagiados de COVID-19.

Adriana Sánchez Lira Flores, secretaria general de la sección 13 del SNTE, salió a pedirle a los 36 mil docentes que representa que también acaten el aislamiento preventivo a partir de esta semana. Un asunto que debió de haber analizado antes del receso autorizado por el Gobierno del Estado, que inició el 17 de marzo, quiere hacerlo cuando pasaron los días claves para proyectar la defensa del magisterio.

A pesar de la exigencia de reclusión de maestros, trabajadores y alumnos en sus casas, todavía ha habido reuniones entre autoridad y mentores para planear actividades no presenciales. Con base al retorno para el 20 de abril. Lo cierto es que el SNTE debiera revisar esto último porque la autoridad sanitaria prevé que después de esa fecha seguirá la contingencia.