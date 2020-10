Jessica de la Cruz

León.- En su visita al estado de Guanajuato la candidata a la dirigencia nacional de Morena Yeidckol Polevnsky señaló, que en las próximas elecciones van a sacar al Partido Acción Nacional (PAN) a patadas de Guanajuato, de la misma forma que lo hicieron en Baja California y quieren ganar tanto las alcaldías, como diputaciones.



“Vamos a borrar al PAN, lleva 30 años, los mismos 30 años que llevaba en Baja California (…) Lo que sí vamos hacer es sacar al PAN a patadas de aquí es ganar todo”, agregó Polevnsky.



La candidata dijo que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es una persona que no da resultados, no da la cara, y tampoco existe, simplemente el exgobernador es quien lo sigue ordenando y manda todavía en el estado.

“El daño que ha hecho es desmedido, es demasiado, es más yo no se por qué aceptó este señor el gobernador ser gobernador, si no existe, no aparece, no da la cara, no hay nada, si el anterior lo sigue manejando y sigue siendo el que la hace de gobernador, ¿entonces nada más para cobrar? Se me hace muy irresponsable”, dijo Yeidckol.



La candidata señaló que nadie le gana a Guanajuato en materia de inseguridad porque ocupa el primer lugar en todo, “todo lo malo está aquí”, porque el número de muertos que hay es inadmisible, y si no puede con el puesto es mejor que se vaya.

HAY VIOLENCIA DE GÉNERO DESMEDIDA POR PARTE DEL GOBERNADOR

Yeidckol aseguró, que la forma en que trata el gobernador a las alcaldesas de Morena en el estado es una violencia desmedida, porque las maltrata y hace una diferencia en materia de recursos al resto de los municipios que son gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN).



“Las trata con una enorme diferencia de a sus presidentes, la quienes les limita tomo, a quien las de una forma desmedida, él es un violentador en toda la extensión de la palabra”, dijo.

AC