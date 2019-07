Yarbrough no deja de dar pelea

A pesar de los rumores sobre su posible salida, el guardameta de León dice seguir comprometido con el club al que pertenece, León

Ciudad de México.- Pese a que no logró recuperar la titularidad y lo rodean los rumores de una posible salida, el arquero William Yarbrough se dice comprometido con el Club León, él sigue trabajando, tratando de recuperar su lugar.

“Es un tema que todavía no se ha decidido, yo ahorita sigo con León y mientras esté acá voy a estar 100% comprometido” declaró Yarbrough.

El cancerbero agregó que no sería profesional de su parte el entrenar a medias solamente porque se rumora su salida, el sigue comprometido con la institución y está más que listo para viajar a la pretemporada a Estados Unidos.

Los Bravos de Juárez están interesados en obtener a Yarbrough, pero hasta el momento él niega algún contacto con la institución fronteriza.

“La relación William-Club León está intacta, desde el primer día he estado agradecido con los Martínez, tanto con Jesús como con ‘Chuchín’, siempre me han tratado de excelente manera, me formé en sus filiales y es una relación bastante sana y siempre estaré agradecido con ellos, pase lo que pase, me vaya o me quede”, agregó.

