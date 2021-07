Agencias

Tokio.- Un error en su quinto salto marginó a los mexicanos Yahel Castillo y Juan Celaya de la medalla de bronce en el trampolín sincronizado de tres metros, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En el cuarto día de actividades de la disciplina, la pareja se ubicó en el cuarto sitio con una puntuación de 400.14 unidades por 404.73 de los alemanes Patrick Hausding y Lars Rudiger, quienes se llevaron el bronce.

“Me sentía intranquilo y Yahel me ayudó a relajar los nervios, me quedó una sensación de darle un golpe a la pared, pero un cuarto lugar no es malo”, comentó Celaya.

En el espectacular Centro Acuático de Tokio, la dupla mexicana osciló entre el quinto y lugar en las primeras tres rondas. En la cuarta subieron un peldaño gracias a un salto de 3.9 grado de dificultad que se vio opacado en su quinta ejecución (3.8), que fue desafortunada al obtener calificaciones de 4 y 6 puntos.

“Este debut olímpico me motiva porque yo quiero ganar una medalla. No sé si Yahel se va a retirar o no, esa será una decisión personal, en mi caso he platicado con compañeros como Osmar Olvera y Rodrigo Diego, con quien podría trabajar en sincronizados”, estableció Juan.

EZM