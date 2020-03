¡Ya viene el Festival de la Gordita!

Luz Zárate

Celaya.- Vecinos de diferentes zonas de la ciudad, opinaron que el incremento de hechos violentos que han ocurrido en Celaya, los obliga a tomar medidas de auto protección, por lo que solicitan al Ayuntamiento que sea sensible y permita la colocación de rejas en las diferentes calles, fraccionamientos y colonias.

Aunque las autoridades municipales aseguraron que estarían poniendo orden en la colocación de rejas, vecinos de diversas zonas aseguran que en este momento no se pueden negar a los ciudadanos que quieran auto protegerse.

“Sabemos bien que no está permitido poner rejas, pero entonces qué nos digan qué hacemos, sabemos que una reja no va a detener a los delincuentes pero al menos va a ser un disuasivo, lo vimos en Arboledas hace dos semanas cuando agarraron al papá del Marro, se metieron a la colonia y no pudieron hacer su relajo porque estaban las rejas y no pudieron ingresar, ahí es cierto que hay quienes se enojan porque no pueden circular libremente pero precisamente eso es lo que como vecinos queremos, que no entren tan fácil, antes sólo eran los robos, ahora hasta balazos y gente armada que circula como si nada”, dijo Mateo Hernández, vecino de la colonia Residencial.

Cabe destacar que sigue en análisis la elaboración de las disposiciones administrativas para regular la colocación de rejas en la ciudad, esto porque la situación de inseguridad lo amerita, pero por otro lado hay recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato que sugieren que se debe respetar el libre tránsito.

Se había prometido que estarían listas antes de que concluyera el 2019, pero al momento no se tiene una fecha exacta de culminación de esta normatividad.

La anterior normatividad data del 31 de julio del 2014, durante el periodo de gobierno del ex alcalde Ismael Pérez Ordaz, y de ahí a la fecha la situación de inseguridad ha cambiado bastante.

“Ya vinieron los de Desarrollo Urbano a querernos quitar la reja, pero no la vamos a quitar porque si ellos nos dieran seguridad lo entenderíamos, pero nadie está seguro en Celaya, así que primero resuelvan ese tema y luego que nos multen porque estamos tratando de protegernos”, dijo Luis Medina, vecino de la colonia Álamos.

El regidor priísta, Ezequiel Mancera, quien además es presidente de la Comisión de Gobierno en el Ayuntamiento, señaló que es necesaria una nueva reglamentación y además tiene que ser adecuada a la ciudad, pues la existente se hizo basada en otras ciudades y otra situación que se vivía en Celaya.

Además que se tiene que valorar cada caso en particular, pues además la Procuraduría de Derechos Humanos emitió recomendaciones a la Dirección de Desarrollo Urbano para que proceda y se quiten las rejas en determinadas calles donde los vecinos se han amparado, pero se tiene la peculiaridad que en esa misma arteria, hay quienes están a favor y otros en contra.

El censo que se hizo en la administración pasada fue de 383 “pasos controlados” de los cuales 44 corresponden a clústers de fraccionamientos privados, mientras que otros 334 no tienen permiso. Sin embargo, esta cantidad ha aumentado porque más vecinos han colocado sus propios pasos controlados, casetas de vigilancia o plumas sin contar con el permiso correspondiente.