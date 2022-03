A veces la ciudadanía no ve a los elementos del Ejército y Guardia Nacional en Celaya, pero “es porque trabajan cuando operan los delincuentes”.

Luz Zárate

Celaya.- Para salvaguardar la seguridad, en el municipio hay 7 unidades del ejército, lo que representa la presencia de 4 mil 200 elementos del Ejército y Guardia Nacional en Celaya, que participan en las labores de vigilancia y actúan sobre todo en horarios y zonas de alta incidencia delictiva consideradas como foco rojo.

Así lo informó el coronel Williams Conrady Chavarría González, Comandante Interino del Sexto Regimiento Mecanizado de la 16 Zona Militar, quien mencionó que sí hay resultados en materia de seguridad y que Celaya cada vez es más segura. Aseguró que trabajan en base al trabajo de inteligencia que realizan.

El coronel dijo que a veces la ciudadanía no ve a los elementos del Ejército y Guardia Nacional en Celaya, pero es porque trabajan cuando operan los delincuentes.

Lea también: Enrique García Jaramillo, nuevo comandante de la Región Militar en Guanajuato

Foto: Martín Rodríguez

“Se lleva un análisis constante del índice delictivo, con base a ese análisis, que no es un solo rubro tiene muchísimos, vamos haciendo un despliegue en esas áreas y en los horarios que nos indica ese movimiento de índice delictivo, a ojos de mucha población no nos ven, porque precisamente estamos actuando en horarios en que la delincuencia lo realiza, en lugares donde está el fenómeno, donde sucede.

Constantemente hacemos un análisis de dónde y cómo debemos desplegar y qué es lo que tenemos que desplegar con cada una de las bases de operaciones que se encuentran desplegadas en la ciudad de Celaya”, afirmó Williams Conrady Chavarría.

Conrady Chavarria destacó que está por llegar otra unidad más de elementos del Ejército y Guardia Nacional en Celaya. Cada una de ellas está conformada por 600 soldados, que se suman a las labores de seguridad pública y las cuales trabajan en coordinación de las autoridades estatales y municipales.

Manifestó que se ha ido mejorando en el tema de seguridad, pues hoy los celayenses no viven lo mismo que hace dos años.

“Se acuerdan que hace unos años veíamos carros quemados, bloqueos, sí hemos ido recuperando esos espacios a la delincuencia organizada e ir erradicando los eventos de alto impacto en las zonas urbanas, si ustedes empiezan a darse cuenta se van haciendo más a las áreas rurales”, señaló.

Williams Conradi, aseguró que hay bastante presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional porque así lo amerita la situación y que estarán en esta ciudad el tiempo que se necesite.

Lea también: Mercados de Celaya, escenarios de extorsión; FSPE, GN y Ejército refuerzan vigilancia

Foto: Martín Rodríguez

“¿Cuánto vamos a seguir trabajando?, lo que sea necesario, las horas que sean necesarias, para recuperar la seguridad no nada más de Celaya, estamos desplegados en todo el estado, estamos trabajando en ello, estamos haciendo lo imposible para que esto suceda”, manifestó.

Sin embargo sí aclaró que con el arribo de más elementos federales en las últimas dos semanas, no se puede esperar que termine la inseguridad y violencia de manera inmediata.

“Celaya créame que es bastante segura, hemos tenido ciertos eventos ligados a la delincuencia organizada que es lo que principalmente nos preocupa a nosotros, por eso la presencia, porque venimos a protegerlos, a contribuir con las autoridades civiles y estatales, municipales, en la seguridad, estamos haciendo un análisis integral y un combate a la inseguridad, en los tres niveles de gobierno, con el objeto de mitigar ese fenómeno social, por eso están las tropas, si estuviéramos extremadamente bien no estarían las tropas aquí y el fenómeno de la seguridad pública se va recuperando paulatinamente”, señaló.

Cabe recordar que en un periodo de dos semanas, han llegado dos mil 600 elementos del Ejército y Guardia Nacional en Celaya, cuyo despliegue en cada zona del municipio depende de los análisis que se tienen en cuanto a incidencia delictiva.

De los resultados que se han tenido con la presencia de los elementos castrenses, señaló que han derivado en investigaciones de la Fiscalía General del Estado y destacó que sí hay resultados positivos, pues del año pasado a la fecha bajaron un 25% los homicidios.

“Sí hay resultados palpables, en el estado hubo una reducción del 25% de los homicidios de un año a otro, si vemos año con año va reduciéndose, no es tan fácil, no es de un día para otro, va reduciéndose…Créanme que estamos trabajando en donde está el foco rojo, ahí es donde estamos trabajando, no hemos podido llegar al 100, pero estamos tratando de llegar a ese porcentaje que nos permita que ustedes se sientan lo mejor seguros”, afirmó.

Te puede interesar: