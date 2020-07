Ya se negará servicio de Transporte Público a quien no porte cubreboca

Roberto Lira

Celaya.- A partir del próximo miércoles el uso de cubre bocas en el transporte público será obligatorio y quien no porte este artículo se le negará el servicio, informó el director de Movilidad y Transporte Público, José Trinidad Martínez Soto.

Derivado de los acuerdos tomados el viernes pasado en el Comité de Seguridad en Salud en el Estado, en el que se formaliza la obligatoriedad del cubrebocas en los espacios públicos y lugares cerrados, esto se aplicará también en el servicio público de transporte en Celaya.

El funcionario municipal señaló que ya se dio aviso a los concesionarios del transporte para que lo informen a los operadores, asimismo, durante los siguientes tres días se repartirán volantes en las unidades para ampliar la información, y que a partir del miércoles 8 de julio se haga oficial esta disposición.

“Va a ser necesarios que en los próximos días se generalice y que todos para poder acceder al servicio usemos el cubrebocas. La parte importante es la participación de no prestar el servicio a quien no lo porte y el sentido de responsabilidad de portarlo, si ya lo portamos en el banco, si ya lo portamos en el supermercado por qué no hacerlo en el transporte público”, señaló Martínez Soto.

El director de Movilidad y Transporte Público resaltó que el uso del cubrebocas no debe considerarse como una contraprestación, ni es un etiquetamiento de calidad del servicio, sino una medida de cuidado para todos los usuarios.

Asimismo, señaló que espera que haya participación de la ciudadanía y que no se presenten altercados en el servicio.

“Hemos visto después de la semana pasada que empezamos a trabajar con el llamado al usuario para ello, el porcentaje aumentó en usuarios, el sólo hecho de que todos participemos le veo un buen resultado”, comentó el funcionario.

Quizá te interesaría leer:

G.R