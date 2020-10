Luis Telles

Valle De Santiago.- Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud dio a conocer que ya cuentan con la primer remesa de vacunas contra la Influenza; 350 mil dosis y recordó que en el 2019 se llegaron a vacunar a 1 millón 600 mil guanajuatenses; “las vacunas las envía la federación, pero adicionalmente nosotros vamos a comprar 250 dosis más”.

Precisó que, para Influenza sí hay tratamiento, si hay vacuna, pero no para Covid, por lo que “necesitamos proteger a la mayor cantidad de personas, esperemos alcanzar, al menos, la misma meta 1 millón 600 mil vacunas que aplicamos el año pasado y empezamos este 1 de octubre, pero con el personal de salud”.

Dijo que, para la siguiente quincena inician con los adultos mayores de 60 años de edad, personas que viven con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o enfermedad pulmonar crónica, niños menores de 5 años y mayores de 6, mujeres embarazadas, con la pretensión que entre octubre y noviembre apliquen la mayor cantidad de dosis de vacunas.

Daniel Díaz comentó que, la intensión es tener el mayor de dosis aplicadas dado que el mes de diciembre y enero, es la temporada más fuerte de Influenza, de más frío y que se asocia un incremento de enfermedades respiratorias.

“Esto (vacuna) protege contra tres tipos; influenza estacional, AH1N1 y H3N2, estén protegidos. También vienen las neumonías bacterianas en niños y en adultos, por eso es un reto, por eso la insistencia de que nadie baje la guardia, el cubrebocas realmente ayuda mucho, el distanciamiento social, el lavado de manos y hay que insistir en eso”, reiteró.

Díaz Martínez señaló que, lo ideal sería cada vez vacunar a más personas, pero sí se abarca a quienes tienen mayor riesgo, porque la vacuna no protege de no infectarse, protege realmente casos graves que pueden llegar a hospitalizar e incluso el riesgo de morir.

“Hay quien dice, no me pongo la vacuna porque me va a dar. La primera vez que me pongo la vacuna si puede hacer una reacción como hace en los niños, necesita uno paracetamol, aislarse un ratito, pero no hay que bajar la guardia, no por eso tenemos que dejar de lado las otras medidas que también protegen mucho” concluyó.

Te podría interesar: