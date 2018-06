Ya presentaron el proyecto de predio para reubicar kínder

Sólo se tiene por ahora un espacio a la entrada de la comunidad que será evaluado por el gobierno de estado y por ello se espera la respuesta de las autoridades

Daniel Moreno

Comonfort.- Asegura el presidente municipal interino de Comonfort, Juan Carlos González, que hace un mes se presentó la propuesta de un nuevo terreno a la Secretaría de Educación de Guanajuato para la reubicación del preescolar en Delgado de Abajo.

El presidente indicó que el retraso ha sido porque no se han tenido terrenos de donación excepto uno y el Municipio no tiene más reserva territorial en esa comunidad. Sólo se tiene por ahora un espacio a la entrada de la comunidad que será evaluado por el gobierno de estado y por ello se espera la respuesta de las autoridades educativas, de lo contrario habría que platicar con los pobladores para buscar alternativas ya que no hay más opciones por el momento. Hace un mes que enviaron la propuesta.

Si el terreno es aprobado, entonces el ejido deberá proceder a donar el espacio, el Municipio a escriturarlo y entregarlo al estado para que éste a su vez pueda iniciar con la construcción.

Si este terreno no calificara el Municipio no tiene una segunda opción, ya que no hay por el momento dinero para invertir en comprar un terreno de condiciones similares.

Los alumnos del kínder de Delgado de Abajo dejaron la cochera que se les prestó el año pasado para que tomaran clases y volvieron a sus aulas móviles que hace casi un año fueron dañados por la crecida de un arroyo.

Sus condiciones no son las mejores, pues los baños son portátiles. Los padres de familia saben que en cualquier momento el arroyo puede volver a crecer y dañar el equipo que se tiene.

La situación Correo publicó que el delegado de Educación de la región, José Manuel Subías Miranda, afirmó que no se cuenta con un nuevo terreno, por ello no hay dónde reubicar al kínder. El preescolar Bertha Von Glumer fue afectado por la crecida del arroyo que cruza la comunidad en septiembre del año pasado y el agua derribó la malla perimetral y tiró los juegos infantiles, además de desestabilizar las aulas móviles.

