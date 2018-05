Ya opera Elastomix en Castro del Río

Genera al menos 70 empleos fabricando Carbón Masterbatch de Caucho

Lorena Ramírez

Irapuato.- Con una inversión de 17 millones de dólares inició operaciones la empresa Elastomix en el parque industrial Castro del Río. La empresa de Origen Japonés dedicada a la fabricación de Carbón Masterbatch de Caucho mantiene el compromiso de generar al menos 70 empleos.

El Carbón Masterbatch de Caucho está compuesto de la mezcla de carbono, refuerzos y aditivos en caucho crudo -sintético y/o natural-; es un producto intermedio que tiene el procesamiento primario necesario para la fabricación de productos de caucho moldeado.

El subsecretario de Atención a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Froylán Salas Navarro, señaló que la llegada de esta empresa se fortalece la inversión en el municipio y crece la comunidad Japonesa. “Los CEO analizan alternativas para hacer negocios y deciden qué sitio como Irapuato reúnen las condiciones de competitividad, esta planta es la primera en América, el corporativo implica un orgullo y un enorme compromiso…con Eslatomix consolidamos una gran colonia japonesa distribuida en los municipios del corredor industrial”.

La planta de Elastomix en Irapuato que fabricará láminas y tiras de carbono para partes automotrices, cuenta con capacidad de producción anual de 7 mil toneladas por año. En 1964, la firma tenía como nombre Hokkaido Rubber Processing Co. LTD; en 1993 cambió a Elastomix Co., Ltd para ser subsidiaria de JSR Group. Entre sus clientes destacan: Kinugawa México, Kurashiki Kako Mexicana, Molten Automotive de México, Nishikawa Gomu, Toyoda Gosei, entre otros; teniendo como proveedores: JSR Trading, S.K Materials Mexicana y Shiraishi Calcium Kaisha.