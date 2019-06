¡Ya no tienes que esperar para divorciarte!

Se aprobó la modificación al Código Civil para eliminar el plazo de un año de matrimonio para poder divorciarse; lo mismo aplicará para quienes decidan volver a solicitarlo después de una reconciliación

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código Civil estatal entre las que destacan que los adultos mayores sean considerados como sujetos que gozan de la presunción de necesitar alimentos. Además, quedó eliminado el plazo de un año de matrimonio para poder divorciarse.

Respecto al apoyo para adultos mayores, el diputado local del PAN, Víctor Manuel Zanella Huerta, señaló que esta modificación resultaba necesaria porque muchas veces la mayoría de los adultos mayores no contaban con una pensión; además dijo que se encuentran en desventaja económica y se enfrentan a detrimentos sociales y laborales, así como enfermedades y discapacidades lo cual disminuye su autonomía y se limitan sus relaciones.

Señaló que los adultos en estado de abandonos tendrán una herramienta para acceder a un acto de justicia natural, “que es el de apoyar a los padres en la parte final de la vida, del mismo modo en el que ellos apoyan a sus hijos en el inicio de su vida”.

Por lo que respecta al tema de divorcio por mutuo consentimiento, además de lo ya señalado, se establece que los cónyuges que hayan solicitado el divorcio bajo esta figura podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo, siempre que el divorcio no haya sido decretado.

Jaime Hernández Centeno, diputado de Movimiento Ciudadano, explicó que con dicha reforma se elimina el plazo para disolver el vínculo matrimonial, se reconoce el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges al permitir que pueda promover el cualquier momento el divorcio, sin tener que esperar un tiempo determinado, y lo mismo aplicará para quienes decidan volver a solicitarlo después de una reconciliación.

En las reformas aprobadas se encuentra el tema de la patria potestad y se establece que quien la haya perdido por el incumplimiento de la obligación alimentaria, podrá recuperarla cuando demuestre no tener adeudos en el pago de la pensión y otorgue una garantía anual sobre el cumplimiento de ésta. No obstante, la patria potestad no se recuperará cuando el menor se haya dado en adopción.

También fueron avaladas modificaciones en materia de derecho a la identidad en la que se establece que los padres pondrán registrarse a los menores en sus lenguas maternas o indígenas.

“El oficial del Registro Civil estará obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado con apego a las formas orales, funcionarles y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas”.