Ya no tengo pretextos, triunfaré en el Ajax: Edson Álvarez

Redacción

México.- Edson Álvarez aceptó que llegó con miedo al Ajax, situación que se acentuó con la distancia familiar con su pareja e hija.

Comentó: “Claro que llegué con miedo, como todo jugador nuevo, mis compañeros argentinos me ayudaron con el idioma, es más fácil acercarte a ellos y preguntar las cosas. Después fui entendiendo el sistema”.

Aunque comentó que le animó el poder estar en el nacimiento de su hija. Señaló que ya no tiene pretextos y que ahora sólo le queda ir al triunfo: “Quiero quedarme con esos momentos buenos… El primer año siempre es difícil para todos por la adaptación, pero este año no hay pretexto, quiero quedarme con todo. Quedaron las ganas de levantar el título porque se iba en ese camino, pero el coronavirus cambió al mundo, no solo al futbol, y hay prioridades como la salud de todos”.

Finalizó diciendo: “Cuando llegué, me sentí bien, al ritmo del equipo, jugué partidos importantes, pero vienen decisiones que no me corresponden, son del técnico Erik ten Hag, y dejé de jugar, pierdes mucho ritmo, pero pienso en dejar todo lo malo atrás, estoy muy contento y convencido que puede ser una gran temporada para mí”.

