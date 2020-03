Ya no podrá Transporte Público llevar personas de pie en sus unidades

Luz Zárate

Celaya.- Las autoridades municipales no han ordenado el cierre de negocios, de centros de esparcimiento, albercas, restaurantes y tampoco hay ‘toque de queda’, lo que ha dado pie a que miles de personas sigan en las calles realizando sus actividades de manera cotidiana.

Correo realizó un recorrido por diversos sitios públicos y constató que en parques, albercas, templos, el Jardín Principal, mercados, tianguis, centros comerciales, entre otros, se concentró una gran cantidad de personas los días domingo y lunes, quienes realizaban diversas actividades recreativas.

Los ciudadanos se justificaron porque no hay casos positivos de Covid-19 en la ciudad y no están obligados a estar ‘encerrados’.

Le restan importancia

“Vine a divertirme y relajarme, porque de todos modos de algo nos vamos a morir y si me van a criticar por salir de mi casa y venir a la alberca de todos modos me van a criticar por lo que sea”, señaló Marcel Muñiz, quien asistió el pasado domingo al balneario Los Arcos.

“Nadie nos puede obligar a que no salgamos, podemos salir porque no hay una orden judicial, además todo es un invento. Cuando vea a un enfermo cercano entonces sí voy a creer. Nosotros no tenemos la misma posibilidad que en Europa, aquí sí tenemos que salir a trabajar si no, no comemos”, dijo el señor Everardo Jiménez, mientras descansaba en el Jardín de San Agustín.

Evaden protocolos

Incluso en los parques se colocaron cintas amarillas alrededor de los juegos infantiles para evitar el uso de estos, pero algunos ciudadanos evadieron esta medida; por ejemplo, en los Parque Morelos y de la Alameda fueron los propios padres de familia quienes las quitaron para que los niños pudieran usarlos, las cuales tuvieron que volverlas a colocar los policías que cuidan el sector.

En las albercas, personal de Protección Civil dejó información sobre las recomendaciones para evitar contagios de coronavirus, pero aseguraron que no se les puede obligar a los dueños a que cierren, a menos que haya una indicación por parte de la Secretaría de Salud.

Cierran restaurantes

Algunos restaurantes anunciaron el cierre temporal de durante la etapa más complicada del coronavirus Covid-19; otros negocios establecieron protocolos de salubridad como disminuir el número de mesas, colocar gel antibacterial para los comensales y hacer hincapié en el lavado de manos.

“En Italia hace tres semanas tenían 20 casos y se pidió a todos que se quedaran en sus casas, pero la gente aprovechó las vacaciones para pasear, asistir a reuniones sociales, diversiones y demás”, publicaron los restauranteros en redes sociales y exhortaron a la población a ser responsables y quedarse en casa.