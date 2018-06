Ya no habrá más ‘Werevertumorro’

El youtuber, que tiene más de 15 millones de suscriptores, se despide de su canal afirmando que comenzara con un nuevo proyecto

Redacción

México.- El canal de videos YouTube vio nacer a Gabriel Montiel, como influencer, quien ahora tras un exitoso ciclo decidió decir adiós a esta plataforma.

“Creo que este es el vídeo más difícil de mi vida. Desde hace 11 años empecé con el Wero (su compañero en Werevertumorro) y después de cuatro años de haber empezado ganamos el primer peso”.

En su canal humorístico logró sumar más de 15 millones de suscriptores. Tal era su fama que sus videos en pocos horas conseguían más de 1 millón de reproducciones.

“Fuimos esa generación que empezó todo esto por diversión sin el afán de ser famosos, ganar dinero, porque era imposible, el internet era sólo una herramienta en ese entonces”.

Sorpresivamente, este miércoles, el joven de 28 años anunció que se retira de su canal. En un breve video de dos minutos, el comediante dio a conocer que la fórmula que usó desde 2007 ya no le funciona en la actualidad, por lo que migrará a otro contenido y otro canal.

En la grabación recordó que él fue uno de los primero en la plataforma y mencionó que pasaron cuatro años antes que pudiera cobrar un peso por sus videos.

“Este video podía durar tres horas intentando explicar lo que siento o respondiendo las preguntas que seguramente tendrán”, dice el joven en su material

“Siempre debe de haber un final. No quiero que piensen que este es un video de broma en los cuales al final es ‘ay, no es cierto’ o ‘me voy, pero poquito’, o sea no es para generar polémica y (que) ustedes piensen que voy a regresar muy pronto”.

“No me voy a ir de YouTube, de Facebook, de Twitter o de la red social que se llegue a inventar mañana. En este canal no estaré más”

“Tal vez es de esas decisiones en donde quizá me equivoque o no, el tiempo lo dira; mientras tanto me voy a un nuevo canal, un nuevo comienzo. Pero este canal (Werevertumorro) sigue y seguirá siendo mío para siempre”.

Asimismo, aclaró que no se trata de una broma -como las que ha hecho en el pasado- y aprovechó para promocionar su nuevo canal llamado ‘Gaborever’, el cual tiene sólo un video titulado ‘El principio del Final’.