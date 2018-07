‘Ya nadie quiere ser lechero’

El mercado de la leche se ha ido en picada y culpan a la entrada de leche en polvo al país de forma desmedida, esperan que la nueva administración federal mejoren sus condiciones y su bolsillo

Luis Telles

Valle De Santiago.- La entrada de leche en polvo al país de forma desmedida tiene a los productores locales en la muerte, ya nadie quiere ser ganadero de leche, son muy pocos los que subsisten y los que están no se pueden deshacer de sus animales, porque nadie los quiere, ni para la carne, ni para leche, señaló, Miguel Ángel Nieto Montoya, representante de los productores de leche.

“Estamos en muerte, esperamos buenas cosas, ya los líderes lecheros a nivel nacional se han reunido con quien va a ser el futuro secretario de agricultura y ganadería y han tenido muy buena respuesta, es esperanzador porque esto ya no podía seguir así como íbamos, tenemos esa esperanza en que se pueda componer”; destacó que, con el cambio del gobierno federal y con las ideas que trae quien será nuevo Presidente de la República, tienen muy buenas perspectivas para la ganadería cárnica y lechera, y para la agricultura, después de estar abandonado totalmente el sector de la leche.

Miguel Ángel reiteró que, ya urge el cambio de gobierno federal, porque una vaca costaba entre los 25 mil y 35 mil pesos y ahorita una vaca lechera no la quieren pagar ni en 15 mil pesos y por otro lado para rastro valían 18 mil pesos y en la actualidad no quieren dar ni 10 mil pesos, “porque no hay demanda del producto”.

En ese sentido, explicó que las causas son la importación desmedida de leche en polvo por parte de funcionarios corruptos, lo que abarata su producto, “hay quesos de leche en polvo, hay leche en polvo, solo le ponen agua y la venden cara, entonces desplazan nuestro producto y es comprando la leche en polvo de desecho de otros países; Nueva Zelanda, Estados Unidos a precios bajos. Pero parece ser que con los nuevos tratados y la línea del próximo gobierno federal, ya no se van a comprar las cantidades en desmedida de leche en polvo, como lo venían haciendo los políticos para ganar dinero y darle en la torre a los productores locales, esperamos la llegada del nuevo gobierno federal, estamos por aguantar un ratito más”.

Nieto Montoya dijo que uno de los temas que están en la mesa con el nuevo Secretario de Ganadería y Agricultura es el precio justo a la leche: “necesitamos más que un precio justo para poder vivir, no con lujos, simplemente seguir sobreviviendo con una remuneración que sea justa, para vivir nuestra vejez y para tener un cinco para podernos curar, realmente no anhelamos grandes cosas, ni hacernos ricos de esto”.

Finalmente recordó que tuvieron que pasar 7 años de presiones ante el gobierno federal para lograr que, a través de Liconsa, se dieran unos pesos de aumento por litro, de 6 pesos con 20 centavos a 7 pesos con 20 centavos más premiación por calidad, “pero el precio justo, no pedimos mucho, sería un 8 pesos con 20 centavos o un 8 pesos con 50 centavos, sería formidable para salir de esta crisis”.