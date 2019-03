Ya hay ‘Tinder de Facebook’, entérate cómo funciona

Con esta herramienta, Facebook pretende ayudar a los 200 millones de solteros en la red social a encontrar su ‘pareja ideal’ y no sólo una ‘aventura’

Redacción

México.- Una nueva opción aparece en la aplicación de Facebook especialmente para aquellos solteros interesados en formar “una relación a largo plazo y no sólo aventuras”, como asegura el CEO y fundador, Mark Zuckerberg.

La función, dentro de la red social tiene el nombre de Facebook Dating (o Parejas, como aparece en español) y su función es que los más de 200 millones de usuarios definidos como ‘solteros’ en la red puedan encontrar un ayudante para encontrar su ‘pareja ideal’.

Según Charmaine Hung, gerente del producto, explicó que esta herramienta está disponible dentro de Facebook a partir de hoy 28 de marzo en Colombia, Canadá, Tailandia, Argentina y México; y aunque comparte similaridad de función con Tinder o Happn, Hung aseguró que el objetivo va más allá de una ‘relación sin sentido’.

“Queremos que los usuarios ocupen esta herramienta de forma consciente. Nosotros queremos centrarnos en lograr conversaciones con sentido, relaciones con sentido”, comentó.

¿Cómo funciona?

En primer lugar, hay que dejar claro que se trata de una herramienta de Facebook y no de una app aparte, tal como el administrador de anuncios, ofertas, recaudaciones de fondos, entre otras; por lo que para usarla no se debe crear otro perfil y sus actividades no se compartirán en la red social.

Para entrar, es necesario tener la aplicación actualizada en su versión más reciente e ingresar al menú ‘Ver más’ y buscar el símbolo con forma de corazón y el nombre ‘Parejas’ (en la versión en español).

Una vez dentro, se podrá crear un perfil con fotos y una descripción de las preferencias; al momento, el sistema sugiere una lista de personas basadas en preferencias y para iniciar la conversación con alguno de ellos, hay que hacer clic en ‘Interesado‘.

Al hacer esto, se enviará un único mensaje para comenzar la conversación, si la persona responde la charla continúa, pero si no se puede hacer clic en ‘Pasar‘ y el perfil dejará de aparecer.

Los detalles y privacidad

Finalmente, el sistema precisa que los perfiles de Dating y Facebook están asociados, pero el de Facebook no está visible para Dating y las actividades de Dating no aparecerán en Facebook. Además de que es posible editar los controles para que a un usuario lo puedan ver personas con las que no tienen amigos en común.

Los amigos actuales de Facebook y cualquier persona bloqueada en Facebook no aparecerán como sugerida.

También es posible seleccionar la opción que permite ver a otras personas que usan Dating y que tienen habilitada la opción, de acuerdo con las preferencias de Eventos y Grupos.

