Ya hay dos opciones de predios para reubicar industria ladrillera de León y sus 200 hornos

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Bárbara Botello fue citada ante la Fiscalía General del Estado para declarar sobre irregularidades por 400 mil pesos durante su administración.

La ex alcaldesa de León, acudió a la sede de la FGE para comparecer como parte de una investigación derivada de una auditoría del 2015 a su administración, en la que se observaron presuntas irregularidades en la contratación de una empresa.

A su llegada, Botello explicó que, en el citatorio no se le explicó a qué investigación estaría vinculada su comparecencia, pero aseguró que fue citada como inculpada.

“No nada más que derivado de la auditoría que hizo el auditor, Javier Pérez tenía que presentarme y ya me ponen como inculpada cuando realmente no sé de qué se trata, nunca me han tomado una declaración, en el citatorio viene como inculpada”.

Sin teléfonos

Tras registrarse, se quejó ya que el guardia institucional le informó que ni ella ni sus abogados podrían ingresar con teléfono celular a las instalaciones, en donde permaneció por cerca de hora y media.

Al salir de la cita, Bárbara Botello explicó que se le citó como parte de una investigación por el pago a una empresa “fantasma” durante su administración, por cerca de 400 mil pesos y aseguró que su única participación en el caso fue firmar un contrato que se incumplió por parte de una empresa llamada “Pacífico”.

“Por haber firmado, yo firmé más de 10 mil contratos, pero los que contratan son los directores y tienen la obligación de dar seguimiento”.

Añadió que debido a que desconocía el expediente y la investigación, se reservó la declaración, pero la realizará por escrito posteriormente.

“Es de lo de las famosas empresas fantasmas, en donde otra vez, están revisando el mismo tema, como no conocía la información me reservé mi derecho y voy a declarar posteriormente por escrito ya con toda la información para defenderme, escucharon mis argumentos y nunca se me ha había dado la oportunidad de defenderme, se ha sentenciado un asunto que ni siquiera se había investigado”.

Acusa persecución

Consideró que ser parte de esta investigación, se trata de una persecución política en su contra, por ser parte de la oposición al gobierno estatal.

“Hay un fracaso en Guanajuato de las autoridades, tremendo, están haciendo cortinas de humo para desviar la atención de lo realmente importante (…) siempre lo hemos dicho, ha habido una persecución política que no tendría por qué ser en este siglo, hay una administración caduca que está trabajando como en los años más rudimentarios, cuando se trata de los adversarios políticos, la justicia es pronta y expedita”.