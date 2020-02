Ya estuvo bueno de tanta injusticia y tanta impunidad: familias de desaparecidos

Nayeli García

Irapuato.- “Ya estuvo bueno de tanta injusticia y tanta impunidad”, este fue el reclamo general de las familias que las víctimas de violencia en el estado, ya sea por haber sido asesinados o por haber desaparecido, quiénes colocaron el ‘Árbol de la Esperanza’ en el portal de la Presidencia Municipal de Irapuato.

En Guanajuato, el número de desaparecidos en incierto y mientras que se espera una ley que apoye a las víctimas de la violencia, cada vez más familias se suman a los colectivos de ‘Sembrando Comunidad’ y ‘A Tu Encuentro’, que iniciaron en Irapuato y que hoy en día ya tienen presencia en Celaya, Silao, Villagrán, Juventino Rosas, Salamanca y León, en donde también se sufre por la desaparición de personas, señalaron organizadores del evento.

Desde Salamanca la familia de Eduardo Delgado Prieto y Jesús Pérez Delgado acudieron a Irapuato para unirse en oración, pues desde el 6 de abril del 2019 están buscando a sus familiares, a quiénes se les perdió el rastro en Cuerámaro cuando se dirigían a Ciudad Manuel Doblado.

“Ya estuvo bueno de tanta injusticia, de tanta impunidad todo lo que se ha visto, cuántas personas, han agarrado delincuentes, secuestradores, abusadores y los dejan salir ¿por qué?, nunca vamos a acabar de esa manera con tanta delincuencia. Dicen que agarran a uno y lo dejan salir, no sé si están amenazados, pero por salvar a uno se están llevando a todo el país, no nada más en Guanajuato sino en otros estados hay tanta delincuencia, tanta impunidad, es lo que le decimos al gobierno, YA ESTUVO BUENO AHORA SÍ, si hay que cambiar leyes, que las cambien pero eso de estar dejando salir a los delincuentes, así no va acabar el gobierno”, señalaron los familiares.

Para las familias de los desaparecidos la búsqueda ha sido una angustia permanente de no saber qué sucedió con ellos, de ir con las autoridades y no tener respuesta, no tener noticias nuevas y no saber qué pasó con sus seres queridos; y por el contrario recibir malos tratos e incluso ser re victimizados.

Denuncia contra Claudia Mota

El representante del colectivo ‘A Tu Encuentro’ y fundador de ‘Sembrando comunidad’, José Gutiérrez comentó interpondrán una denuncia ante Derechos Humanos en contra de la sub fiscal de la Región B de la FGE Claudia Mota, quien durante la reunión que tuvieron con ella hace dos meses fueron revíctimizados, situación que fue evidenciada a través de unos audios de la reunión, en donde la funcionaria estatal consideró que las familias no estaban en peligro.

“A diferencia de lo que piensa la fiscal, aquí las personas sí están en riesgo y sí requieren de seguridad y como parte del protocolo, el protocolo marca la seguridad que deben de tener las familias”, señaló José, pues algunas familias han sufrido el ver como hombres armados se llevan violentamente a sus familiares.

José Gutiérrez dijo que tendrán una reunión con el procurador de Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba para darle a conocer la violación que sufrieron y también se reunirán con el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez para solicitar apoyos psicológicos, becas para los hijos de las personas desaparecidas y apoyo para los colectivos para seguir trabajando.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Alberto Cortes Zavala quien acudió a la manifestación, comentó que a través del Centro de Atención a Víctimas se tiene a personal capacitado para dar acompañamiento a las familias, en el tema psicológico o incluso jurídico.

En tres semanas Ley de Desaparecidos

Ante la urgencia de contar con una Ley de desaparecidos y una Comisión Estatal de Búsqueda, de la que sólo tres estados carecen a nivel nacional, la diputada Lorena Alfaro García aseguró que si la ley se ha retrasado es porque se están incluyendo todas las herramientas necesarias para apoyar a los familiares de las víctimas y a los ministerios públicos para buscar a sus familiares.

Estimó que a más tardar en dos o tres semanas, la iniciativa que presentó estará analizada y votada en el Congreso Local, y en breve estar conformando la Comisión Estatal de Búsqueda, pues el proceso ya fue agotado.

Seis años sin Kimbe

Hoy se cumplen seis años desde que la pequeña Kimberly Alisse desapareció, luego de que sus padres fueron encontrados sin vida al interior de un Chevy color Rojo sobre el Libramiento Sur.

La búsqueda ha sido larga, pero sus familiares siguen esperando el regreso de la pequeña que tenía dos años y tres meses cuando desapareció y hoy contaría con ocho años de edad.

Su foto, fue colocada en el ‘Árbol de la esperanza’ junto a la de decenas de personas que están desaparecidas y cuyo dolor es el mismo, y la ilusión de verlos nuevamente con vida, sigue presente.

Los años pasan y la desesperación por no tenerla en casa sigue siendo la misma, reconoció María Guadalupe, tía de Kimberly, quien ha vivido todo el proceso de búsqueda, la cual se ha extendido incluso a otros estados, pero sigue sin haber datos de la pequeña.

“Mañana (hoy) ya son seis años sin saber nada de ella, se siente una desesperación por no tenerla en casa y no hay ninguna respuesta de nada (de las autoridades), como no es nadie de su familia, por eso no se mueven ellos”, señaló.