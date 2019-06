Ya está el tráiler de la última temporada de Orange is the new black

La producción original de Netflix, que fue parte fundamental del inicio de la televisión por streaming, llegará a la plataforma el próximo 26 de julio con el desenlace de las reas

México.- Ya salió el tráiler oficial de la séptima y última temporada de Orange is the new black, la famosa serie de Netflix.

Al parecer, en los próximos y últimos capítulos podremos ver a Piper Chapman tratando de llevar una vida “normal” luego de haber sido puesto en libertad. También se retomará la historia de Taystee ahora intentando salir adelante tras haber sido condenada a cadena perpetua por los acontecimientos del motín en Litchfield y lo que podría ser el futuro de la relación de Piper y Alex.

La producción original de Netflix, que fue parte fundamental del inicio de la televisión por streaming, llegará a la plataforma el próximo 26 de julio.

