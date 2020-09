Ya atienden el caso de Tránsito que agredió a un conductor

Nayeli García

Irapuato.- La empresa PASA es la que les debe una explicación a los habitantes de Aldama sobre la construcción del Relleno Sanitario, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien aseguró que el Ayuntamiento no ha autorizado su operación porque no ha cumplido con todos los requisitos para ello.

“Yo les digo bien claro que no hay autorización del Ayuntamiento de cambio de uso de suelo que es lo más importante que debe de existir y no hay esa autorización que tiene que ser aprobada en el pleno del Ayuntamiento, simple y sencillamente porque no se han cubierto todos los datos del expediente”, aseguró.

Esto luego de la manifestación que habitantes de Aldama y comunidades aledañas realizaron el sábado pasado, en donde se pronunciaron en contra del Relleno Sanitario.

Consideró que lo más importantes es dar seguimiento a las obligaciones de la empresa para llevar a cabo la realización del proyecto, en donde claramente “se le exige la socialización del tema, cosa que la empresa no ha realizado y creo que es la parte más importante porque les explicarían de qué se trata para que no haya duda, no haya interpretaciones, manipulaciones de la información y los habitantes decidirán en su momento”, compartió Ricardo Ortiz.

El alcalde, dijo coincidir con los habitantes de que debe de haber información y consideró es en lo que está fallando la Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), que no se ha sentado con los habitantes de la zona y explicar el proyecto, lo cual es una condicionante para hacer válidas todas las autorizaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).

“Los habitantes deben de tener la tranquilidad (…) tengan la sensibilidad y tenga la confianza de que la autoridad hará lo que deba de hacer, nosotros como Ayuntamiento no tenemos ningún interés de que se construya o no se construya, nosotros simplemente autorizamos o no dependiendo de lo que se presente”, señaló el presidente municipal.

Mencionó que la preocupación es la contaminación de los mantos acuíferos, pero el sito de disposición de residuos será controlado, está a dos kilómetros de la comunidad de Aldama y contará con geomembranas que eviten la filtración de lixiviados y la SMAOT es muy clara al señalar qué residuos pueden ser llevados ahí, en donde están prohibidos los residuos peligrosos.

Politizan el tema

La construcción del Relleno Sanitario en Aldama ya fue politizado, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez pues se está en época preelectoral en donde dijo, que quiénes nunca pusieron un pie en Aldama, ahora están de acomedidos.

“Los partidos se acercaron inmediatamente y estamos en época preelectoral y a aquellos que se les olvidan diariamente las comunidades hoy andan ahí de acomedidos, incluyendo algunos regidores de oposición que inmediatamente se acercaron cuando antes no habían puesto un solo pie en Aldama, se puede politizar, pero finalmente yo espero que la respuesta sea técnica y con eso se resuelva todo”, compartió.

Entre los actores políticos que han tenido acercamiento con los habitantes de Aldama, han sido algunos regidores como Karen Guerra del PRI y Yulma Rocha, quién incluso compartió en sus redes sociales la visita que realizó a la comunidad y pidió que las autoridades competentes informen sobre el proyecto a los vecinos de la comunidad