Enrique Pérez

Xichú.- Pedro es un adulto mayor de Xichú, en días pasados intentó cruzar a pie un río de la comunidad La Laja para poder cobrar su apoyo gubernamental en la comunidad vecina. Sin embargo, al cruzar, la corriente lo arrastró y ahora presenta complicaciones en sus piernas.

Pedro

“Me siento un poco fallo de mis piernas, como que me afectan para caminar, por lo mismo del agua que ya no pude avanzar, y el agua me levantó y ya no pude avanzar, pero la ayuda estaba adelante” mencionó Pedro.

Ante la necesidad de infraestructura en la zona, Pedro pidió a las autoridades se esfuercen para apoyarlos con la construcción de un puente, ya que por mucho tiempo han tenido problemas con el cauce del río.

“Pido a las autoridades por mi cuenta, porque ya tengo mucho tiempo trabajando con el municipio y gestionando, pero en este caso el municipio no nos apoya en estas necesidades”, finalizó.

Por su parte, Yonnic Sánchez habitante de la comunidad La Laja, mencionó que afortunadamente el incidente no paso a mayores, puesto que el cauce se llevaba a Pedro, pero afortunadamente se encontraban personas para auxiliarlo.

Resaltó que la situación es difícil, por lo que hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para que los apoyen y volteen a ver las necesidades que tiene esta comunidad.

El hecho El pasado 21 de septiembre tras las fuertes lluvias registradas en Xichú, la creciente del río en la comunidad La Laja puso en riesgo a sus pobladores al intentar cruzar su cauce para acudir a la cabecera municipal, principalmente de adultos mayores, para poder cobrar sus apoyos en la comunidad de Huamuchil. Lee más aquí: Xichú: adultos mayores cruzan río a pie para ir a cobrar su pensión Un día después, habitantes de las comunidades de La Laja y La Pila informaron que, la necesidad de llevar a adultos mayores, niños, mujeres y personas con discapacidad a cabecera municipal es para que puedan recibir sus apoyos gubernamentales o reciban atención médica, situación que hace que crucen el río en vehículos caballos o a pie al no tener respuesta por parte del gobierno estatal para la construcción de un puente desde el periodo del exgobernador Juan Manuel Oliva.

