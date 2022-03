La ceremonia de los premios Óscar se vio opacada por el dramático momento en el que Will Smith abofetea a Chris Rock en vivo

Redacción

Estados Unidos.- A pesar de las grandes producciones cinematográficas que competirán por llevarse el mayor número de estatuillas en los premios Óscar, la ceremonia se vio opacada por la agresión del actor Will Smith a su colega Chris Rock, misma que fue televisada en vivo para todo el mundo.

El polémico suceso se dio cuando Chris Rock presentaba los nominados al Óscar a Mejor largometraje documental.

Lee también: “Duna” consigue 4 premios Oscar fuera de cámara

En ese momento, Chris Rock hizo una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith; comparando su cabeza sin cabello por problemas de alopecia con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane.

Entonces Will Smith subió al escenario, caminó hasta donde se encontraba Chris Rock y le dio una bofetada sin previo aviso.

will smith defendiendo a su esposa de esa forma ayuda me saque de pedo y ni se si fue actuado o cómo #Oscars pic.twitter.com/xEv1ATYvTo

Luego de esto, Chris Rock reaccionó sorprendido y se limitó a decir: “Will Smith acaba de golpearme”.

Tras esto, Will Smith gritó en dos ocasiones a todo pulmón: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

Te puede interesar: Dan probable causa de la muerte del baterista de los Foo Fighters en Colombia

Fue en diciembre pasado cuando Pinkett-Smith habló de forma pública de su enfermedad, diagnosticada en 2018. La actriz publicó un video en Instagram en donde habló de su condición y de la pérdida radical de cabello que ha tenido que enfrentar.

Luego de esta escena, Will Smith recibió el premio a Mejor actor por su papel en la película ‘Rey Richard’ (King Richard), en la que interpreta al padre de las hermanas Serena y Venus Williams, Richard Williams.

“Richard Williams fue un gran defensor de su familia. En este momento de mi vida yo estoy sobrepasado por lo que Dios me ha dado”, dijo en medio de lágrimas y visiblemente turbado.

“He sido llamado para amar y proteger a mi gente. Sé que para hacer lo que hacemos tienes que soportar a gente que es irrespetuosa contigo, y reír y hacer como si no pasara nada.”

Sin hacer ninguna mención directa a Chris Rock, Will Smith se disculpó con la Academia y con los demás nominados.

“Quiero disculparme con la Academia, con mis compañeros nominados. Este es un momento muy hermoso, y no estoy llorando por ganar este premio, sino por haber brillado junto con todo el equipo de la película”.

The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to… #Oscars pic.twitter.com/yEH5RLzxh2