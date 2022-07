A más de una semana de que su cuenta de WhatsApp fue hackeada, el alcalde Luis Gerardo Sánchez aún no ha podido bloquearla

Roberto López Arrieta

San Luis de la Paz.- El alcalde Luis Gerardo Sánchez dio a conocer que su cuenta hackeada de WhatsApp sigue sin ser bloqueada. De hecho, los impostores siguen pidiendo dinero desde ese número. El presidente municipal pidió compartir la información para no caer en el engaño.

“Me hackearon mi cuenta desde la semana pasada pero muchas personas aún no lo saben y desafortunadamente lo siguen usando a mi nombre para pedir dinero”, compartió el presidente municipal

Lee también: Gobierno de San Luis de la Paz culpa a CFE de apagones y cortes de luz

Debido a esto, pidió no creerle a quienes se hacen pasar por él a través de ese medio.

“Bloquéenlos; no se dejen engañar. Les están diciendo que estoy en el hospital, que tengo una urgencia de dinero y todo es falso; son mentiras para estafarlos”, advirtió.

Dijo que ya entregó todo lo que WhatsApp le ha pedido para bloquear la cuenta, sin embargo el número sigue vigente.

“Yo espero que ya en breve bloquen ese número directamente de WhatsApp y ya no lo puedan usar estos delincuentes”, sentenció.

Luis Gerardo Sánchez pidió no depositar ninguna cantidad. “Comuníquense conmigo primero. A quienes no ven las redes sociales, por favor avísenles que no soy yo quien les está pidiendo dinero”, finalizó

Piratas informáticos hackearon el WhatsApp del alcalde de San Luis de la Paz. Foto: Especial

Hackeo del WhatsApp del alcalde ya lleva más de una semana

Desde el pasado domingo 26 de junio, el alcalde Luis Gerardo Sánchez confirmó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada y que enviaron mensajes a muchos de sus contactos para pedirles dinero. Para entonces, el hackeo ya llevaba días.

“La semana pasada me hackeron el WhatsApp. Ya tenía meses que me intentaron hackear porque me llegaron mensajes de que alguien se quería registrar a mi whats. Luego empecé a recibir llamadas de números de Guadalajara y Monterrey; pero que no contestaba”, narró el presidente municipal.

Los montos solicitaros oscilaban entre los 10 mil a los 15 mil pesos. Incluso el primer edil comentó que hubo varias personas que cayeron. Por lo anterior, llamó a la ciudadanía a hacer la verificación de dos pasos como una medida de precaución y estar alerta de cualquier mensaje extraño.

Te puede interesar: Tras buenos resultados, Operativo Olimpo será permanente en San Luis de la Paz

“Hagan la verificación en dos pasos, no lo echen en saco roto, porque le puede pasar a cualquiera y así perdí mi cuenta de WhatsApp”, dijo el alcalde.

Quizás te interese:

JRP