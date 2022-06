La familia Walton-Penner, dueña de los supermercados Walmart, convirtió a la franquicia de los Broncos de Denver en la más cara del mundo

Estados Unidos.- La familia propietaria de la cadena de centros comerciales Walmart oficializó este martes la compra de la franquicia de la NFL de los Broncos de Denver, todo por la módica cantidad de 4 mil 600 millones de dólares.

La familia Walton-Penner, heredera de la fortuna de Walmart y catalogada como la familia más rica de Estados Unidos, anunció la noche del martes que llegó a un acuerdo con la familia para adquirir a los Broncos, tres veces ganadores del Super Bowl y una de las franquicias con más aficionados en México.

“¡Estamos encantados de ser seleccionados para seguir con la compra de los Denver Broncos! Nos inspira la oportunidad de administrar esta gran organización. Habiendo vivido y trabajado en Colorado, siempre hemos admirado a los Broncos. Nuestro entusiasmo solo ha crecido a medida que hemos aprendido más sobre el equipo, el personal y Broncos Country en los últimos meses”, dijo Rob Walton en nombre de la familia Walton-Penner.

