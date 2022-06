El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una denuncia internacional contra Vulcan Materials por los daños ambientales

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una denuncia internacional contra Vulcan Materials Company. Esto debido a los daños causados en Quintana Roo por la extracción de materiales.

Este martes durante su conferencia matutina, el mandatario informó que la empresa estadounidense ha afectado cenotes y ríos submarinos por la extracción de materiales en el territorio mexicano.

“La mayoría apoyados por intereses muy especiales, particulares, están ahora muy molestos porque se clausuró el banco de Calica. Imagínense: se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos, destruyendo una catástrofe ecológica y vamos a presentar una denuncia internacional”, expuso el mandatario federal en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El pasado 25 de mayo ya había arremetido contra Vulcan Materias y amenazó en ir a los tribunales internacionales, en caso de no haber un acuerdo con la empresa. En esa ocasión el presidente puntualizó que ya no se les permitiría extraer más material; pero sí podían llevarse del país lo que ya habían sacado.

Vulcan Material incumple el trato

De acuerdo con López Obrador la empresa incumplió lo acordado y continuaron las excavaciones y es que el trato fue que se detuvieran los trabajos, mientras se definía la situación de un proyecto alternativo turístico de protección al ambiente.

“Pensábamos que estaban cumpliendo, y fui hace un mes, me informaron que no habían dejado de trabajar. Me tocó constatarlo”, indicó el mandatario y aseguró que sobrevoló la zona para supervisar.

Ya van varias ocasiones en las que el presidente ha presionado a la empresa estadounidense para que administre tanto un complejo turístico como un muelle para cruceros; justo en una cantera de su propiedad cerca de Playa del Carmen .

Vulcan Materials colaboraría para el Tren Maya

La firma Vulcan Materials adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico popular.

Vulcan Materials Company informó que está dispuesta a encontrar una solución de buena fe con la administración de López Obrador respecto a las concesiones que tiene con su filial Calica en Quintana Roo para la extracción de materiales pétreos, a fin de poner a disposición del gobierno federal la terminal marítima de Punta Venado para acelerar la construcción del Tren Maya.

Vulcan desea seguir con la grava, pero le han negado los permisos desde fines del 2018. Por lo que pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.

