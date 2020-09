Vuelve la esperanza para guías y promotores turísticos de la Capital

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La Jurisdicción Sanitaria I prevé una escalada en los contagios de covid, ante la reapertura de actividades como bodas y eventos sociales.

La semana antepasada, el Alcalde de la capital, Alejandro Navarro, anunció que, a partir del 28 de agosto, en la ciudad se podrán realizar eventos sociales como bodas y convenciones, que no involucren a más de 100 personas y atendiendo medidas de salubridad.

Al respecto, el jefe de la jurisdicción sanitaria I, Juan Carlos González Araiza reconoció que, con la reapertura de más actividades económicas, esperan incremento en los casos positivos de Covid.

“Siempre cuando cambia de color o se permiten ciertas actividades existe un cierto repunte, porque la gente baja la guardia en nosotros está el seguir tratando de vigilar y hacer las acciones necesarias”.

En este sentido, dijo que, desde el gobierno estatal y la Secretaría de Salud, se permitió la apertura a estas actividades, debido a que ha disminuido el número de pacientes críticos y existe tanto espacio hospitalario como ventiladores mecánicos, pero se deben entender las medidas de realizarlos en espacios abiertos ya que, es como es menos probable el contagio, lo cual no sucede con otras actividades como los bares.

Gonzales Araiza, sostuvo que, aunque se momento estén permitidas estas actividades, esto no quiere decir que, si no se respetan las medidas y hay un número considerable de contagios de covid, se puedan volver a prohibir.

“Una cosa es que este permitido y otra que si no cumplen se les vuelva a cerrar, pretendemos que la gente está consciente de que puede pasar si no sigue las medidas, para que esto ya empiece a detonar, porque es cierto que la gente ya está desesperada por querer hacerlo (salir) pero vamos a condicionar, si no lo hacen, vamos a suspender el evento o lo que conduzca”.

