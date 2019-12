Vuelve ‘Gullit’ Peña ‘con todo’

Carlos quiere reivindicarse y ahora se integra a los Correcaminos de su natal Tamaulipas, aunque en un inicio quiso volver con los Dorados de Sinaloa

Ciudad de México.- Las puertas del futbol mexicano se abrieron nuevamente para el ‘Gullit’ Peña, el tamaulipeco se ilusionó con volver a la canchas con los Dorados de Sinaloa, equipo que le permitió entrar a prueba, pero para su fortuna, otra institución lo recibió con los brazos abiertos para reivindicarse en la tierra que lo vio crecer.

Se trata de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes ofrecieron un contrato de cinco meses, con opción de extensión, pero con una cláusula de recisión que el equipo podría aplicar en caso de que el mexicano vuelva a caer en indisciplinas.

Carlos no negó su emoción de volver al futbol mexicano, “muy contento y a la vez motivado por este gran reto que tengo en mis manos y piernas para hacer bien las cosas (…) es una revancha que la quiero tomar, ya quiero que sea el primer partido para estar en buenas condiciones para jugar”, señaló en entrevista.

Pocas personas siguen creyendo en el mediocampista, su nivel decayó tras los problemas de adicciones y múltiples cambios de equipos, sin embargo, él considera que sigue fuerte y que la experiencia es ahora una de sus fortalezas.

“Estoy muy bien en todos los sentidos, mentalmente estoy muy fuerte. Hay mucha gente que te quiere bajar, tumbar, que no quiere que sobresalgas pero como siempre lo dije y se lo digo a mi familia, si no pudieron los 13 años ahorita a los 20 que estoy más maduro no lo van a lograr”, mencionó.

Las viejas glorias con los ‘esmeraldas’ del León quedaron muy atrás tras su paso por Chivas, Cruz Azul, Necaxa, Rangers de Escocia y GKS Tychy de Polonia, el mexicano intentará escribir una página más pero ahora con el apoyo de sus paisanos.

“Estoy con la gente que me quiere, con la afición, el nuevo cuerpo técnico, el presidente, con mi familia, tengo todo para salir adelante otra vez”.

Carlos Peña sabe que esta prueba no será fácil, por eso pidió el apoyo de su nueva afición, para lograr el éxito en ambas partes.

“Sé comprender al aficionado que trabaja para ver a su equipo ganar, les diría que apoyen, que dejen en nuestras manos y piernas hacer lo que más nos gusta dentro de la cancha, hay que crecer como una familia y lograr el objetivo que todos queremos”, finalizó.

