‘Vuelve’ Carrington a Nueva York 22 años después

‘Leonora Carrington: La historia del último huevo’ es el nombre de esta exhibición donde se reúnen más de 20 pinturas y seis esculturas de la artista y será montada por la Gallery Wendi Norris

Ciudad de México.- La ciudad de Nueva York no había recibido una exposición en solitario de Leonora Carrington por un lapso de 22 años, pero la Gallery Wendi Norris abrió una muestra en la que da nueva vida en la Gran Manzana al arte de la creadora inglesa nacionalizada mexicana.

‘Leonora Carrington: The story of the last egg’ (‘Leonora Carrington: La historia del último huevo’, en español) es el nombre de esta exhibición que estará hasta el 29 de junio en el espacio ubicado en el 926 de la Madison Avenue, donde se reúnen más de 20 pinturas y seis esculturas de la artista, se informó a través de un comunicado.

La galería aseguró que la muestra tiene lugar en un momento en que historiadores y el mercado de arte están revisando el papel de la mujer en la historia del arte moderno, por lo que se genera una exploración en el mundo creativo de Leonora.

Esta exposición reúne piezas creadas entre 1940-1970 y concluye con seis máscaras que realizó para su obra ‘Opus Siniestrus: The story of the last egg. The magical tragi-comedy’, escrita en 1970, y que evoca un mundo en el cual, todas las mujeres murieron, excepto una: una mujer enorme de 80 años (exmadame de un burdel) y que posee el último huevo humano sobreviviente.

La artista concebía el huevo como una figura que representaba el macrocosmo y el microcosmo, “la línea divisoria entre lo grande y lo pequeño”.

Las ‘elegidas’

Entre las pinturas con las que contará la exposición está ‘Green tea’ (‘Té verde’, en español), la primera pintura que Leonora Carrington hizo a su llegada a Nueva York y que se trata de la primera que divide la composición en dos.

Otra de las pinturas que forman parte de la exposición es ‘Sanctuary for Furies’ (‘Santuario de las Furias’, en español), en el cual se hace una misteriosa exploración en el mito de Nyx, diosa griega de la noche.

‘Leonora Carrington: The story of the last egg’ es la tercera y más ambiciosa exposición de Leonora Carrington montada por la Gallery Wendi Norris, cuyo representante conoció a la artista en sus últimos años de vida y trabajó con su legado por más de 17 años organizando exposiciones, presentando simposios y eventos así como publicando catálogos académicos.