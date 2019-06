Vuelve a sus orígenes

El futbolista de Tigres compartió anécdotas con sus maestras

Onofre Lujano

Acámbaro.- Después de una serie de reconocimientos y homenajes en su tierra natal, el jugador acambarense Francisco Venegas Moreno volvió a los entrenamientos con Tigres, no sin antes recordar sus orígenes en el Centro Deportivo Ferrocarrilero, donde escenifico de pequeño sus mejores anotaciones en la categoría ‘Pony’. Ayer, con sus maestras Lourdes Rojas Medina y Blanca Estela Padilla Melena, platicaron cómo hace diez años lo vieron salir de la escuela Atlas para el equipo de Pachuca y ahora vuelve convertido en campeón con Tigres.

Blanca y Lourdes, dos exjugadoras de futbol en Acámbaro y que fueron seleccionadas nacionales gracias a su escuela de futbol desde hace 20 años, han tenido la atingencia de pulir lo que sus alumnos traen como dotes futbolísticas y uno de sus logros es ‘Paquito’, como llaman a Francisco Venegas Moreno, quien llegó a la academia a los cuatro años en categoría ‘Pony’ y mostró que llegaría muy lejos.

Este reencuentro en las canchas que vieron nacer a Venegas sirvió para intercambiar palabras con los niños y jóvenes de la organización del Atlas. Ahí, la maestra Lourdes recordó cuando llegó ‘Paquito’ con sus padres, “ahora puedo platicar de este joven futbolista cuando todos lo saben se ha vuelto muy popular por ser un niño sencillo, serio y trabajador y con grandes cualidades de ser jugador para Europa”.

“Sabemos por los medios de comunicación que se siente agradecido por nosotras, dos entrenadoras como es María Lourdes y su servidora, aunque no menciona los nombres en una revista de Monterrey, nosotras nos sentimos aludidas porque recordamos cuando llegó a la edad de cuatro años para trabajar futbol, siempre acompañado por sus padres, y su visita halaga al grupo y a los niños y jóvenes que hoy conviven con él ya como profesional”, comentó Blanca Padilla.

“Aunque no menciona los nombres en una revista de Monterrey, nosotras nos sentimos aludidas porque recordamos cuando llegó a la edad de 4 años para trabajar futbol siempre acompañado por sus padres, y su visita halaga al grupo y a los niños y jóvenes que hoy conviven con él ya como profesional”

Blanca Padilla, Maestra de ‘Paco’ Venegas

“Nosotros le vimos las cualidades, cómo fue su ingreso a Pachuca, fue a través de una visoría que trajo Cirilo Saucedo Rosas, esto a través del dueño de las canchas de la comunidad de Chupicuaro y vino un buen visor de Pachuca, le avisaron a don Francisco, padre de Venegas, de dicha visoría y que lo llevara porque queríamos saber una opinión de un visor sobre las cualidades que tenía Paquito”, narraron las maestras.

“Se le pidió al visor que diera su opinión y le dijo que no porque no entraba en la edad, pero que lo vería por atención a los maestros y fue el único que se llevaron en esa ocasión a la escuela de Pachuca, nosotros dijimos que no aguantaría porque estaba muy niño y vino en vacaciones y nos dijo que quería seguir haya porque quería ser futbolista profesional”, agregaron.