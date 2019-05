Vomita dentro de Uber, el chofer exige pago se lo niegan y mata a un cliente

El incidente ocurrió hace más de dos meses y el conductor del taxi ejecutivo aún no ha sido detenido

Estados Unidos.- Un chofer de Uber mató a su pasajero por una disputa de la tarifa de limpieza, luego de que el amigo del cliente vomitara el asiento trasero del auto, en Alburquerque, Nuevo México.

De acuerdo a un diario local, James Porter murió por impactos de bala en la carretera de Nuevo México, luego de que Clayton Benedict disparara “una cantidad desconocida de veces”.

Según el reporte policial, Benedict dijo que disparó al cliente porque él se puso agresivo tras una disputa por una tarifa de limpieza. El amigo de Porter, Jonathan Reyes, había vomitado el asiento trasero del Uber.

Al rechazar pagar la limpieza, Benedict pidió a los dos hombres que abandonaran su auto, sin embargo, Porter comenzó a portarse de manera agresiva. El conductor después sacó su pistola y le dijo al pasajero que se detuviera y retrocediera.

Cuando vio la pistola, Porter dijo al conductor que “no me vas a disparar” y corrió hacia el auto nuevamente. Al llegar a la puerta, amenazó con que “si no me vas a disparar, entonces te voy a atropellar con tu propio coche”.

Benedict explicó que en ese momento fue cuando le disparó a Porter. Momentos después llegó la policía, que encontró a Reyes hincado junto al cuerpo de su amigo.

Los representantes de Porter presentaron una demanda contra Uber y Benedict, donde alegan que la compañía puso en gran riesgo a sus clientes al haber contratado a ese hombre, quien en 2015 enfrentó cargo de abuso infantil.

Uber emitió un comunicado al diario en el que explica que Benedict ya no tiene acceso a la app.

Una amiga de Porter dijo en Twitter que el conductor no ha sido arrestado, a pesar de que el incidente sucedió hace dos meses.

