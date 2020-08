Volverá ‘El Príncipe del Rap’ con Will Smith como su productor

Redacción

Nuevo León. – Después de que se hiciera viral la conversación entre Samuel García y Mariana Rodríguez en la que la regaña por enseñar “mucha pierna” frente a la cámara, salió un video más en que se disculpa bajo el título “El machismo es el cáncer de México”.

El senador aceptó que se equivocó además de que se comprometió a corregirse por su conducta que miles criticaron en redes, es más hasta lo amonestaron mujeres de su partido. Por ello se le ve diciendo a su pareja: “Hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones, te lleguen tantos de reproche e indignación, de mujeres que están muy molestas conmigo, y sí, ante tal error, me duele mucho, me duele porque mil actos de amor, se derrumban con una frase estúpida”.

En la grabación, de casi cuatro minutos, pide ayuda y se victimiza alegando que es el resultado de una cultura machista y patriarcal: “Sé que las metí en broncas, les pido que me ayuden, ustedes son expertas, son mis aliadas en estos temas, hacen talleres, cursos, invítenme, acéptenme porque quiero aprender, ya me cansé por este tipo de fallos y errores de una cultura patriarcal machista que no sé cómo agarré, pero estoy convencido que quiero ya sacar”.

Finalizó diciendo: “Pero ahora el tema acá es mío, es un comportamiento retrógrado, son telarañas que vengo cargando, nadie me enseñó a ser feminista”. Tras los comentarios se viralizó el #YoEnseñoLoQueQuiera en la que las usuarias rechazan estas actitudes y describen experiencias similares con otros hombres.

