Redacción

Australia.-Decenas de voluntarios, y agentes de policía buscan con esperanza a “Quizz”, perro policía que se extravió a las afueras de Brisbane, Australia.

El pasado martes, mientras la policía perseguía a un sospechoso en un área montañosa, el pastor alemán de tres años, se separó de su adiestrador.

El sujeto había abandonado un vehículo robado y huyó hacia los matorrales, por lo que Quizz lo persiguió hacia la espesa vegetación y fue la última vez que lo vieron.

Quizz es “irreemplazable”, comentó el adiestrador del perro, el agente Dan McGreevy, en un video publicado por la Policía en Twitter, el oficial dijo que sintió que la correa del perro se le “escurría de las manos”.

The bond between a police dog and their handler is like no other, and for Senior Constable McGreevy, PD Quizz is a considered part of his family💙🐾

Anyone with information about Quizz’s whereabouts is asked to come forward immediately. pic.twitter.com/uUkEVraCVF