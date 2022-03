De acuerdo con varios medios de comunicación internacionales entre las tropas hay varios mexicanos que combaten en Ucrania

México.-Mexicanos y voluntarios de otros países se han unido a la Legión Internacional, para la defensa del país de la invasión rusa, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ), niega tener conocimiento de compatriotas en el frente.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Comunicación Especial y Proteción de Información de Ucrania y varios medios de comunicación internacionales, varios mexicanos se han unido al combate en la capital Kiev de forma voluntaria.

“Los primeros extranjeros se han unido a la Legión Internacional, la fuerza de voluntarios del ejército de Ucrania, y están combatiendo afuera de Kiev. Los voluntarios provienen de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Lituania, México e India”, señaló el el diario The Kyiv Independent.

First foreigners have already joined International Legion, Ukraine’s volunteer military force, and are fighting outside of Kyiv.



According to the Ukrainian Ground Forces, the volunteers came from the U.S., U.K., Sweden, Lithuania, Mexico, and India.



📷 Ukrainian Ground Forces pic.twitter.com/2TvelInMqa