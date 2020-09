Volkswagen seguirá atendiendo áreas protegidas de Cuenca de la Esperanza y La Soledad

María Espino

Guanajuato.- Vecinos de la villa Cortázar en el fraccionamiento Villas de Guanajuato habilitaron con televisión e internet una bodega para que funcione como aula y sea usada por estudiantes que lo necesiten de manera gratuita, además una maestra jubilada brinda asesorías a los niños que lo requieren.

La bodega comenzó a funcionar como un salón de clases desde hace unos días. Sin embargo, por orden de autoridades de gobierno municipal, específicamente de la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial deben desalojar ese espacio y derribarlo ya que no les han querido otorgar un permiso para usar ese espacio, incluso les han dicho que es propiedad municipal y no hay autorización para que estén ahí.

Víctor Manuel López Muñoz, presidente de colonos de dicha villa, explicó lo anterior y comentó que los vecinos se sienten decepcionados de que las autoridades municipales no les dejen mantener la bodega y usarla como aula ya que están haciendo una noble acción en favor de niños que no tienen las posibilidades de tener internet en sus casas y que en lugar de analizar las posibilidades que existen entorno a esta situación sólo les digan que “no se puede y no se puede”.

Manuel López, en entrevista con Correo, aseguró que han buscado en varias ocasiones dialogar con el titular de ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zarate, y aunque ya les han agendado cita a la mera hora no lo encuentran en su oficina por lo que consideran que no les interesa escucharlos a pesar de que se trata de una acción en beneficio de los que menos tienen.

López también resaltó que el terreno en donde, entre los vecinos, levantaron una pequeña bodega siempre estuvo descuidado y lleno de yerba pero ahora que ellos tomaron la iniciativa de limpiar, darle mantenimiento y usarlo común fin positivo entonces aparecen autoridades municipales a reclamarlo y pedirles que lo desalojen y tumben, situación que no les parece justa.

Sobre las solicitudes que han estado haciendo en Ordenamiento Territorial municipal, Manuel López mostró a correo el citatorio que Ordenamiento Territorial les dejó para que se presentarán en las oficinas de la dependencia, así como la solicitud de permiso que por parte de los vecinos hicieron en la que se integraron las firmas de todos los que están a favor de este proyecto. No obstante, a casi dos semanas no les han dado respuesta ni los han escuchado.

Yildg Rabatiud Hoffman, vecina, explicó que inicialmente la bodega se edificó para que ahí se guardara el material de mantenimiento de la villa, luego también para que sirviera como espacio de descanso del personal de seguridad y ahora con el tema de la pandemia y las clases en línea y en televisión todos los habitantes de esa zona acordaron habilitarlo como salón de clases por lo que pusieron una televisión, bancas, una mesa e internet.

“La pandemia nos ha dejado muchas cosas tristes pero sobretodo nos ha unido al fraccionamiento Cortázar (…) que triste ver que estamos luchando para ser mejores cada día, pero más triste saber que un gobierno no nos escucha, que una dirección general y su gente nos hace a un lado (…) la alternativa fue poder ayudar a los niños que tiene menos que nosotros haciendo de la bodega una pequeña escuela con televisión y e internet (…) no le pedimos dinero, solamente pedimos permiso para seguir con un proyecto noble, que nos den la oportunidad de ayudar y ayudarnos nosotros mismos”.