De las dos volcaduras en carreteras de Guanajuato capital, no se reportaron lesionados o muertos, sólo daños materiales

Redacción

Guanajuato.- En menos de 12 horas, dos volcaduras en carreteras de Guanajuato capital provocaron la movilización de elementos de seguridad y rescate. Afortunadamente, en ningún caso se reportan lesionados de gravedad o muertos.

El protagonista de la primera de ellas fue un camión torton, cargado de lechugas que se quedó sin frenos poco antes de las 23:00 horas. Así, acabó volcado sobre la carretera libre Guanajuato-Dolores Hidalgo, en el tramo por donde se ubica Valenciana.

Lee más: SEG ofrece ‘arropar’ a estudiantes del CEB 8/6 en Guanajuato capital tras paro

Aunque el conductor de la pesada unidad intentó maniobrar para controlar el volante y estabilizar el vehículo, terminó saliendo del camino. Por el peso, se volteó, quedando atravesada y bloqueando parcialmente el paso vehicular.

Por suerte, el conductor —identificado como Marco Antonio, procedente de Zacatecas— no resultó lesionado. Únicamente presentó algunos golpes que no pusieron en peligro su vida, por lo que recibió la primera atención medica en el lugar de los hechos. Los paramédicos de Bomberos Voluntarios de Guanajuato determinaron que no era necesaria mayor atención.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de policía Vial de Guanajuato capital y también de la Policía Federal de Caminos. Estos últimos se hicieron cargo de apoyar con los trabajos para levantar y retirar de la vialidad la pasada unidad.

Segunda volcadura en Guanajuato capital

Foto: Correo

En cuanto a la segunda volcadura, esta se reportó sobre la carretera de cuota Guanajuato-Silao, presuntamente, por circular a exceso de velocidad. Fue ya alrededor de las 8:00 horas cuando solicitaron al servicio de emergencia el apoyo de los cuerpos de rescate capitalinos.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de la ciudad de Guanajuato y bomberos SIMUB. En minutos, apoyaron a los afectados y se hicieron cargo de regular el flujo vehicular para evitar otro accidente.

Lee también: Asesinan a menor de 13 años en Guanajuato capital; huía de sus agresores

También llegaron efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de la división de Caminos. Con apoyo de una grúa, retiraron la camioneta que había quedado volteada y obstaculizando uno de los carriles.

Te puede interesar:

ac